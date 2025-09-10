Italijan za svoj prvenec izkoristil spogledovanje favoritov

Italijanski kolesar Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-Hansgrohe) je zmagovalec današnje 17. etape dirke po Španiji. Na trasi od Valdeorrasa do vrha zahtevnega prelaza Morredero (143,2 km) je za svojo krstno zmago v karieri izkoristil spogledovanje med najboljšimi v skupni razvrstitvi. Vodstvo je sicer ohranil danski as Jonas Vingegaard.

Ubežniki tokrat niso imeli možnosti za uspeh proti ekipam, ki so zaradi svojih kapetanov skušale streti tekmece v eni od zadnjih priložnostih na zahtevnih klancih. Današnji dan je ponudil le enega zares pravega, a je bil prelaz Morredero (8,8 km/9,5 %) za konec zelo zahteven.

Že pred tem se je zaradi ritma v skupini najboljših ta povsem razredčila. Ob vznožju prelaza so na čelu ostali le še najboljši v seštevku in nekateri njihovi pomočniki. Hitro jih je izgubil Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), močan ritem pa je narekovala Vingegaardova ekipa Visma-Lease a Bike.

Ko je napadel Avstralec Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je skušal streti predvsem tretjeuvrščenega Britanca Toma Pidcocka (Q36,5), je prvi odpadel Almeida. A Portugalec že tako slovi kot kolesar, ki dirka v svojem ritmu. Po dobrem kilometru se je namreč vrnil na čelo in tam kolesaril tudi ob nekaterih drugih napadih.

Ker razlik najboljši niso ustvarili, Vingegaard pa sploh ni poskušal, je spogledovanje kandidatov za skupno slavje izkoristil Pellizzari in se odpeljal svoji prvi zmagi nasproti. Ciljno črto je prečkal 16 sekund pred Pidcockom in 18 pred Hindleyjem. Vingegaard je zaostal še za dve dodatni sekundi, Almeida pa je proti Dancu izgubil nadaljnji dve sekundi. To v skupni razvrstitvi pomeni, da ima Vingegaard zdaj 50 sekund naskoka pred Almeido in 2:28 minute pred Pidcockom.

Slovenca znova v ozadju

Obeh Slovencev znova ni bilo v ospredju. Domen Novak je na Vuelti v službi kapetana Almeide, Gal Glivar pa ima proste roke pri ekipi Alpecin-Deceuninck in čaka na priložnost za pravi beg, čeprav možnosti za to na španski pentlji počasi zmanjkuje.

Jutri bo na sporedu vožnja na čas v Valladolidu, ki bo dolga 27,2 km. Ponudila bi lahko tudi večje razlike med najboljšimi v seštevku.