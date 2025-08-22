  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Iz Adrie Mobil do dirke po Španiji

    Mladi slovenski kolesa Gal Glivar bo nastopil na svoji prvi tritedenski dirki. Kako je prišel vse do legendarne Vuelte?
    Gal Glivar je lani dirkal v dresu ekipe UAE Emirates XRG. FOTO: Facebook
    Galerija
    Gal Glivar je lani dirkal v dresu ekipe UAE Emirates XRG. FOTO: Facebook
    Matic Rupnik
    22. 8. 2025 | 11:30
    4:01
    A+A-

    V Torinu se v soboto začenja kolesarska dirka po Španiji, na kateri bo poleg Domna Novaka, katerega nastop na rdeči pentlji je bil znan že dlje časa, nastopil tudi mladi Dolenjec Gal Glivar. Član ekipe Alpecin-Deceuninck bo lovil dobre etapne uvrstitve, belgijsko moštvo pa mu bo pri tem ponudilo proste roke.

    image_alt
    Belgijski as lovi Pogačarja, na Vuelto tudi Glivar

    Sin nekdanjega kolesarja in športnega direktorja, zdaj pa trenerja in nepogrešljivega človeka iz ozadja dirke po Sloveniji Srečka Glivarja je kariero začel v domači Adrii Mobil. Tam je dirkal vse od malih nog in leta 2019 prvič opozoril nase, ko je postal mladinski državni prvak v vožnji na čas.

    V koronski sezoni, ko sploh v nižjih kategorijah ni bilo veliko dirk, je naslov ubranil, a potem ga je čakal prestop med mlajše člane (kategorijo med 18 in 23 leti starosti). V prvi sezoni ni osvojil vidnejših rezultatov, na dirki po Hrvaški je bil denimo tretji v seštevku za belo majico. Sezona 2022 se je začela bolje in vsi smo mislili, da bo mladi dolenjski kolesar dobro dirkal predvsem na najtežjih vzponih. Spet je bil izvrsten na hrvaški pentlji, kjer je v prvi etapi v šprintu manjše skupine končal kot peti, prehitel pa je tudi Mateja Mohoriča in tako dokazal, da je tudi precej eksploziven.

    V dresu novomeške Adrie Mobil je Glivar nastopil na številnih uglednih dirkah v tujini. FOTO: Wikipedia
    V dresu novomeške Adrie Mobil je Glivar nastopil na številnih uglednih dirkah v tujini. FOTO: Wikipedia

    Leta 2023 se mu je odprlo. Dobil je dve ugledni razvojni etapni dirki na Poljskem, zato si je priboril polletno pogodbo kot član profesionalne ekipe UAE Emirates. Zadnjo dirko v barvah Adrie Mobil je odpeljal konec septembra 2023, ko je na dirki po Hrvaški končal na skupnem petem mestu, kar je bil za slovensko kontinentalno ekipo izjemen rezultat.

    V sezoni 2024 je postal član novoustanovljene razvojne ekipe Emiratov, kjer je nad njim bdel športni direktor Jan Polanc. Celotno leto je dirkal fantastično, sezono je odprl z zmago na etapni dirki po Šardži, na nekaterih večjih dirkah pa je pomagal uglednejšim imenom v moštvu Tadeja Pogačarja. Dobil je tudi prestižno enodnevno dirko Giro Belvedere, sicer pa je bil vedno med najboljšimi. Sezono je končal s tretjim mestom na dirki po Lombardiji za mlajše člane.

    Na lanskem državnem prvenstvu v Trebnjem je Glivar zapstal zgolj za svojim mentorjem Domnom Novakom. Zdaj bosta skupaj dirkala na Vuelti. FOTO: Miha Hočevar/Delo
    Na lanskem državnem prvenstvu v Trebnjem je Glivar zapstal zgolj za svojim mentorjem Domnom Novakom. Zdaj bosta skupaj dirkala na Vuelti. FOTO: Miha Hočevar/Delo

    Kmalu je podpisal pogodbo z ekipo Alpecin-Deceuninck, ki dirka na nivoju svetovne serije in po UAE Emiratesu in Vismi-Lease a Bike spada med največje zasedbe med elito. Tam je moči združil tudi z izjemnima Mathieujem van der Poelom in Jasperjem Philipsenom, očitno pa je bil prehod med člane za Gala Glivarja dokaj uspešen. Dobro se je spopadel z vsemi izzivi in nastopil na nekaterih največjih dirkah. Izstopata peto mesto v eni izmed etap dirke po Norveški ter deveto mesto v šprintu druge etape dirke po Švici.

    Zdaj se odpravlja na špansko Vuelto, na katero se je pripravljal celotno drugo polovico sezone. Sicer je bil njegov nastop do zadnjega pod vprašajem, ker je o poti v Španijo razmišljal tudi Mathieu van der Poel, a izjemnega Nizozemca bo tokrat nadomestil Slovenec. Glivarju bi lahko ustrezalo kar nekaj etap, dober je predvsem v šprintih manjših skupin, kjer imajo najtežji šprinterji že težave.

    Vseeno pa se na Vuelto ne odpravlja s prevelikimi pričakovanji, saj je to vseeno njegova prva tritedenska dirka, obenem pa mu tudi visoke španske temperature niso preveč po godu. Na šprinterskih etapah bo moral pomagati Jasperju Philipsenu, v ekipi pa so še Luca Vergallito, Jonas Rickaert, Tobias Bayer, Ramses Debruyne, Edward Planckaert in Oscar Riesebeek.

    Več iz teme

    kolesarstvoGal GlivarJan PolancUAE EmiratesJan TratnikMathieu Van der PoelTadej Pogačarsvetovna serijaUAE Team EmiratesVuelta 2024Domen Novak

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

