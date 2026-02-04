Izkušeni Slovenec se vrača na dirko po Sloveniji

Slovenski kolesar Jan Tratnik je danes na instagramu objavil svoj spored nastopov leta. Kot je zapisal, bo sezono 2026 začel 14. februarja na enodnevni portugalski klasiki Figueira Championship Classic. Glavna novica pa je, da bo 35-letni Idrijčan junija nastopil tudi na dirki po Sloveniji.

Tratnik, ki skupaj s Primožem Rogličem pedala vrti za moštvo Red Bull Bora Hansgrohe, bo po uvodni enodnevni dirki februarja na Portugalskem nastopil tudi na dirki po Algarveju, preden se bo preselil v Italijo. Tam ga marca čakata dirka od Tirenskega do Jadranskega morja ter belgijska klasika E3 Saxo (27. marca), aprila dirke čez Flandrijo (Dwars door Vlaanderen), po Flandriji (Ronde van Vlaanderen), Amstel Gold ter slovita Liege - Bastogne - Liege (26. aprila).

Nato je Tratnik za junij napovedal nastop na dirki po Sloveniji, nato pa bo tekmoval še na državnem prvenstvu v vožnji na čas. Tratnik naj bi bil to sezono tudi eden od pomočnikov Belgijca Remca Evenepoela na julijski dirki po Franciji, vendar za zdaj novice še ni potrdil.