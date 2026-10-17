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Kolesarstvo

Izobčenec Armstrongove ere o ljudeh okoli Pogačarja: Ne vzbujajo ravno zaupanja

Christophe Bassons se je spomnil pritiskov in izobčenja v pelotonu ter pojasnil, zakaj tudi danes ne zaupa povsem svetu profesionalnega kolesarstva.
Christophe Bassons je zaradi odkritega nasprotovanja dopingu že v Armstrongovi eri postal izobčenec v pelotonu, danes pa opozarja, da v kolesarstvu na pomembnih položajih še vedno ostajajo ljudje iz njegove najbolj problematične preteklosti. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Galerija
Christophe Bassons je zaradi odkritega nasprotovanja dopingu že v Armstrongovi eri postal izobčenec v pelotonu, danes pa opozarja, da v kolesarstvu na pomembnih položajih še vedno ostajajo ljudje iz njegove najbolj problematične preteklosti. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
B. P.
17. 10. 2026 | 08:40
6:39
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Nekdanji francoski kolesar Christophe Bassons, ki je konec devetdesetih let postal eden najbolj glasnih nasprotnikov dopinga v pelotonu, tudi danes ni prepričan, da je profesionalno kolesarstvo povsem pretrgalo vezi s svojo temno preteklostjo.

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Mladi Francoz ima recept, kako premagati Pogačarja, a ga ne bo uspel izčrpati

V dolgem pogovoru za oddajo L'Echappee na Winamax Sportu je spregovoril tudi o Tadeju Pogačarju oziroma predvsem o ljudeh, ki slovenskega šampiona obkrožajo pri UAE Team Emirates-XRG.

»Težko ocenim, koliko je napredovala oprema. Toda številke moči so vse višje in višje,« je začel 52-letni Francoz. »Kar mi pade v oči, je spremstvo okoli določenih ekip. Ljudje okoli Pogačarja ne vzbujajo ravno zaupanja.«

Bassons sicer Pogačarja ni obtožil dopinga, temveč je svoje pomisleke usmeril predvsem v ljudi, ki obkrožajo najboljše kolesarje in še vedno zasedajo pomembne položaje v profesionalnem kolesarstvu.

»Kako naj verjamemo, da je ta svet čist?«

Pri tem je posebej omenil Maura Gianettija, prvega moža UAE Team Emirates-XRG.

Švicar je pred tem vodil Saunier Duval, ekipo, ki je leta 2008 po pozitivnem dopinškem testu Riccarda Riccoja med dirko po Franciji zapustila Tour. Gianetti je zanikal, da bi vedel za dopinške prakse znotraj moštva.

Za Bassonsa je prav prisotnost ljudi iz tistega obdobja eden od razlogov, zakaj do današnjega kolesarstva ostaja nezaupljiv.

»Obstaja kultura, ki jo ohranja stara garda, omerta, ki še vedno visi nad tem okoljem,« je dejal.

Nato je bil še bolj neposreden.

»Kako naj verjamemo, da je ta svet čist? Če bi bil, bi se odprl zunanjemu svetu. Vsi ščitijo drug drugega. Zakaj danes ne bi obstajala sredstva, ki so enako učinkovita kot EPO, pa jih še ne poznamo in jih zato ne moremo prepovedati?«

Mauro Gianetti danes vodi UAE Team Emirates-XRG, pred tem pa je bil na čelu Saunier Duvala, moštva, ki so ga zaznamovale dopinške afere. Prav njegova prisotnost v vrhu Pogačarjeve ekipe je eden od razlogov za Bassonsovo nezaupanje. FOTO: Miha Hočevar
Mauro Gianetti danes vodi UAE Team Emirates-XRG, pred tem pa je bil na čelu Saunier Duvala, moštva, ki so ga zaznamovale dopinške afere. Prav njegova prisotnost v vrhu Pogačarjeve ekipe je eden od razlogov za Bassonsovo nezaupanje. FOTO: Miha Hočevar

»Nihče več ni govoril z menoj. Niti moštveni kolegi«

Bassons je bil v devetdesetih letih član Festine, pozneje pa je veljal za enega redkih kolesarjev, ki niso sodelovali v dopinškem programu ekipe.

Ko je začel o dopingu odkrito govoriti tudi v javnosti, je kaj hitro postal zelo nezaželen v pelotonu.

»Ko sem videl, kako so dirkali, sem si rekel, da Toura brez dopinga ni mogoče osvojiti,« se spominja.

»Vse sem obrnil proti sebi. Imel sem samo svoj glas. Ne prenesem krivice. Nihče več ni govoril z menoj. Niti moji moštveni kolegi.«

Napetosti so dosegle vrhunec na Touru leta 1999, ko se je zapletel tudi z Lanceom Armstrongom.

Pred eno od etap je Bassons izvedel, da naj bi se glavnina prvih sto kilometrov peljala umirjeno. Tega nenapisanega dogovora ni upošteval in je napadel takoj po štartu.

»Po spustu sem šel na polno. Potem pa sem videl svojo in Armstrongovo ekipo, kako me lovita. Nato sem začutil močan udarec po rami. Bil je Armstrong.«

Američan mu je nato po njegovih besedah jasno povedal, kaj si misli.

»Rekel mi je, da škodujem kolesarstvu, da tu nimam kaj iskati, na koncu pa mi je rekel še: 'Jebi se.' Sam sem ga samo pogledal in se nasmehnil.«

Bassons je Tour kmalu zatem zapustil.

Lance Armstrong se je po zdravljenju raka na modih konec devetdesetih let vrnil v profesionalni peloton in postal največje ime svoje generacije, preden se je njegova zgodba sesula zaradi dopinškega škandala. FOTO
Lance Armstrong se je po zdravljenju raka na modih konec devetdesetih let vrnil v profesionalni peloton in postal največje ime svoje generacije, preden se je njegova zgodba sesula zaradi dopinškega škandala. FOTO

»Nocoj boš postal del družine«

Toda težave so se začele že precej prej.

Bassons se je spomnil novoletnega praznovanja konec leta 1996 pri enem od vodilnih francoskih kolesarjev. Po polnoči naj bi se skupina profesionalcev umaknila v klet, kjer je gostitelj začel med njimi podajati brizgo.

»Predal jo je prvemu kolesarju, ki je odvil inzulinsko brizgo, v kateri je bil 'pot belge': amfetamini in vse, kar potrebuješ za zabavo.«

Ko je brizga prišla do Bassonsa, naj bi mu gostitelj dejal: »Nocoj boš postal del družine.«

Francoz jo je zavrnil.

»Bil sem šokiran, pravzaprav prestrašen, in rekel sem: 'Ni šans.' To je zelo slabo sprejel in mi dejal: 'Drži jezik za zobmi. Ničesar ne boš povedal.' Res sem bil šokiran.«

Bassons pravi, da težava ni bila samo v tem, da sam ni želel jemati prepovedanih sredstev. Od pomočnikov se je pričakovalo, da bodo za svoje kapetane naredili čisto vse.

»Veliko so se norčevali iz mene. Nekateri vodje so res želeli, da začnem jemati določene stvari. Niso me kritizirali, ker se nisem dopingiral, ampak ker po njihovem nisem dovolj dobro opravljal svojega dela.«

»Govorili so mi, da moram za svojega vodjo narediti absolutno vse. Takrat sem imel občutek, da sem edini čist kolesar. Edini pri Festini med 28 kolesarji. In enako je bilo tudi v drugih ekipah.«

»Pot belge« je bilo ime za nevaren koktajl poživil in mamil, ki je desetletja krožil predvsem v kolesarskih krogih. Njegova sestava se je razlikovala, pogosto pa je vseboval amfetamine, kokain, heroin in kofein. FOTO
»Pot belge« je bilo ime za nevaren koktajl poživil in mamil, ki je desetletja krožil predvsem v kolesarskih krogih. Njegova sestava se je razlikovala, pogosto pa je vseboval amfetamine, kokain, heroin in kofein. FOTO

»Spravili so me v jarek«

Po njegovih besedah se je v zadnjih dveh sezonah kariere pritisk stopnjeval tudi v fizično nadlegovanje.

»V letih 2000 in 2001 je postalo tudi fizično. Francoski kolesarji, ki so danes športni direktorji, so me spravljali v jarek. Zaradi njih sem padel dvakrat ali trikrat.«

Imen ni razkril.

Bassons je leta 2001 pri vsega 27 letih končal profesionalno kariero, pozneje pa ostal povezan s športom in predvsem bojem proti dopingu. Delal je tudi za francosko protidopinško agencijo, danes pa na tem področju deluje kot medregionalni svetovalec v Novi Akvitaniji.

Armstrong je medtem leta 2012 ostal brez vseh sedmih zmag na Touru, leto pozneje pa je javno priznal uporabo dopinga.

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Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
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Srednja šola je bila točka preloma. David ima že izoblikovano kariero (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:27
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Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
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NOVE PNEVMATIKE

Samo trije milimetri? Preverite, preden bo prepozno

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 09:06
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Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Delo 8. 10. 2026 | 10:42
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Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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