Izraelska ekipa se formalno umika, prihaja afriški zvezdnik

V kolesarski karavani bomo prihodnje leto videli novo ekipo. Namesto ekipe Israel Premier-Tech, ki je zaradi znanih razlogov izgubila oba glavna sponzorja, bo na največjih dirkah nastopalo moštvo NSN Cycling. Kljub temu, da je glavni pokrovitelj iz Španije, bo ekipa imela švicarsko licenco, zasedba moštva pa bo domala enaka kot pri Izraelcih.

Novi pokrovitelj NSN (Never say never) prihaja iz Španije, solastnik pa je tudi nekdanji izjemni nogometaš Andrés Iniesta. Prvi zvezdnik bo eritrejski šprinter Biniam Girmay, ob njem pa bodo v ekipi še Britanca Ethan Vernon in Stephen Williams, Kazahstanec Aleksej Lucenko, Avstralec Simon Clarke in Novozelandec George Bennett.

Obenem bodo v prihodnjem letu obdržali razvojno ekipo, ki tekmuje na dirkah nižjega ranga in vsako leto med elito pošlje kakšnega talentiranega fanta.

Spomnimo, Premier Tech je ekipo zapustil zaradi povezav z izraelskimi vlagatelji. V vsakdanje poslovanje moštva ne bo več vključen kanadsko-izraelski poslovnež Sylvan Adams, ki je sicer tudi bližnji prijatelj izraelskega predsednika Benjamina Netanjahuja. Vseeno pa to ne pomeni, da ne bo več v upravi kluba, kar je med kolesarskimi navijači sprožilo burne odzive.

Nova kolesa, ime in dres, enako vodstvo in kolesarji

Pred dnevi je portal Peloton poročal, da se iz ekipe umika tudi proizvajalec koles Factor, na katerih so doslej vozili kolesarji izraelske ekipe. Prav pri tem proizvajalcu za stike z ekipami in kolesarji skrbi Slovenec Jošt Zevnik, ki je močno pripomogel tudi k razvoju kranjskega kolesarskega kluba Factor Racing.

NSN Cycling pa vseeno zapušča nekaj znanih imen. Chris Froome po težki poškodbi verjetno končuje športno pot, za enako potezo sta se odločila Jakob Fuglsang in Michael Woods. Pascal Ackermann je okrepil Jayco Alulo, Matthew Riccitello gre k Decathlonu, Derek Gee pa trenutno zaradi sodnega spora z Izraelci še nima delodajalca.