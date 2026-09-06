Mladi kolesar, ki je na 12. etapi šokiral javnost: Lahko se borim z najboljšimi

Kar neverjetno se zdi, da se mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel na dirki po Španiji te dni bori s četrtim z lanskega Toura Oscarjem Onleyjem (Netcompany Ineos) in nekdanjim zmagovalcem Vuelte Seppom Kussom (Visma Lease a Bike). A mladi član Bahrain Victoriousa se ne ustavlja, vidi se, da je iz dneva v dan boljši.

Četrtkovo gorsko etapo si bomo vsi zapomnili po neverjetni vožnji dvajsetletnika, ki je postal prvi Novomeščan z zmago na dirki svetovne serije ter najmlajši Slovenec z etapno zmago na tritedenski dirki. V skupnem seštevku se je povzpel na odlično šesto mesto, ki pa ga je v včerajšnji gorski etapi tudi odlično ubranil. Ne le to, v cilj je prišel skupaj z Oscarjem Onleyjem, četrtim z lanskega Toura, ki je tudi njegov glavni konkurent v boju za belo majico.

Jakob Omrzel je zelo prizemljen in iskren sogovornik. FOTO: Sprintcycling/Bahrain Victorious

Omrzel za Škotom zaostaja točno trideset sekund, kar je ob slabem dnevu enega izmed tekmecev na strmih španskih klancih praktično nič. Kot da bi usoda tako hotela, ga iz klubskega avtomobila vodi prvi Slovenec z etapno zmago na tritedenskih dirkah Borut Božič.

Idrijčan vselej poudarja, da je Jakob Omrzel zelo mlad in da nastopa brez pričakovanj. A vseeno s tako izjemnimi rezultati pričakovanja narastejo. Že etapna zmaga in rezultat med deseterico je velik uspeh, tudi pogovor za organizatorje po zmagi pa je dal vedeti, da Slovenija ne dobiva le dobrega športnika, temveč tudi velikega šampiona.

Slovensko kolesarstvo ne pozna meja. FOTO: Sprintcycling/Bahrain Victorious

»Nisem presenečen, saj sem vložil zares veliko dela. Zavedal sem se, da bo ta dan prišel. Nisem pričakoval, da mi bo uspelo doseči etapno zmago že na prvi tritedenski dirki. Še vedno ne morem verjeti, da mi je uspelo. Zares sem se počutil odlično, v cilju nisem bil utrujen. Res uživam v tem trenutku. V ekipi Bahrain Victorious se vsi zelo dobro razumemo, celotna ekipa je delovala brezhibno. V šali smo rekli, da delujemo, kot bi igrali playstation, in očitno je res tako. Uspe nam, kar si zamislimo. Ponosen sem na moštvene kolege,« je povedal po daleč največjem uspehu v svoji karieri.

Po včerajšnji etapi, na kateri smo dobili dokaz, da se lahko obdrži med najboljših deset, pa je za RTV Slovenija pripovedoval, da še vedno nastopa brez pričakovanj, a vidi, da lahko seže visoko. »Prvič sem na tej dirki in nisem vedel, kje so moji limiti. Iz dneva v dan imam več moči in ugotavljam, da se lahko borim z najboljšimi. Če bom imel še naprej takšne občutke, se veselim dirkanja,« je dejal.

Ustrezajo mu tudi spusti, slab ni niti v kronometru. FOTO: Sprintcycling/Bahrain Victorious

Pred kolesarji je danes skrajšana petnajsta etapa. Očitno Omrzelu prija tudi huda vročina, zaradi katere morajo organizatorji spreminjati traso. Hkrati ima ob sebi odlična klančarja Santiaga Buitraga in Pella Bilbaa, ki bi mu lahko v kakšni etapi priskočila na pomoč, za dobro voljo znotraj ekipe pa se raketa, kot mu pravijo domači, zelo dobro razume tudi s cimrom Matevžem Govekarjem.