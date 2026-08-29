Zasenčil Pogačarja in Rogliča, na Vuelti blesti še tretji Slovenec

Mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) je v sedmi etapi dirke po Španiji navdušil prav vse. Z borbeno vožnjo se je najprej prebil v pobeg, kjer je bil med najmočnejšimi, naposled pa je končal na imenitnem četrtem mestu. Skorajda je ujel tudi tri kolesarje pred seboj, ti so se oddaljil že daleč pred ciljem. V skupnem seštevku je Omrzel splezal na enajsto mesto, za desetim pa zaostaja za okrog pol minute. »Dirka je bila že od štarta spet zelo zahtevna, saj so si prav vsi želeli v pobeg. Takšno idejo smo imeli tudi mi – Pellu Bilbau se je uspelo prebiti naprej, sam pa sem to storil na naslednjem vzponu, kjer so ostali bolj trpeli,« je za klubsko spletno stran pripovedoval priljubljeni in preprosti Dolenjec. »Ko sem prišel v beg, sem vedel, da lahko pridemo do boja za ...