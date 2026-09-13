Jakob Omrzel je bil malo razočaran, a vseeno srečen po velikem uspehu (VIDEO)

Primož Roglič je na kolesarski dirki po Španiji po zadnji gorski etapi na izjemnem drugem mestu v skupnem seštevku, a med deseterico mu družbo dela še en Slovenec. Mladi Novomeščan Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) bo svojo prvo Vuelto končal na skupnem sedmem mestu. V seštevku kolesarjev, mlajših od 25 let, je bil celo drugi, največji uspeh pa je nedvomno etapna zmaga. Včerajšnja dvajseta etapa je bila, tako je po cilju povedal Omrzel, izredno zahtevna. »Tako krute etape nisem še doživel. Od prvega vzpona je bila to bitka za preživetje in meni je bilo ekstremno težko. Prvič v karieri sem nastopil na dvajseti etapi tritedenske dirke in je, kar je,« je pripovedoval na vzponu Collado del Alguacil, kjer je v cilj prišel le nekaj sekund za Oscarjem Onleyjem, svojim glavnim tekmecem v ...