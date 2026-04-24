Kolesarstvo

Jakob Omrzel navdušil, Rogličev varovanec do uspeha kariere

Končana je dirka po Alpah, ki jo je dobil Giulio Pellizzari. Jakob Omrzel na odličnem šestem mestu. Visma-Lease a Bike predstavila nove drese za Tour.
Jakobu Omrzelu italijanske ceste očitno ustrezajo, saj je na njih (poleg domačih) dosegel svoje največje uspehe v karieri. FOTO: Luis Angel Gomez/Sprintcycling 
Jakobu Omrzelu italijanske ceste očitno ustrezajo, saj je na njih (poleg domačih) dosegel svoje največje uspehe v karieri. FOTO: Luis Angel Gomez/Sprintcycling 
Matic Rupnik
24. 4. 2026 | 15:44
Mladi Italijan Giulio Pellizzari iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe je na dirki po Alpah s skupno zmago prišel do uspeha kariere. Premagal je zelo močno konkurenco in oddal kandidaturo v boju za skupno zmago na dirki po Italiji, ki se bo začela osmega maja v Bolgariji. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) je bil skupno šesti in je dosegel enega izmed najboljših uspehov v karieri. 

Tom Pidcock se bo zoperstavil Jakobu Omrzelu

Etapa je bila izjemno zahtevna sploh v zadnjem delu, ko so kolesarji dvakrat premagali vzpon čez Montoppio (12,7 km, 7,1 %) in Cologna di Sopra. Odpeljala se je zelo močna ubežna skupina, v kateri sta najdlje zdržala Thomas Pidcock (Pinarello-Q36,5) in mladi Juan Felipe Rodriguez (EF Education EasyPost). 

Odpeljala sta se na vzponu čez Montoppio, kjer se je močno razbila tudi glavnina favoritov. Ritem je v njej navijala ekipa Ineos Grenadiers, ki je imela pred etapo Thymena Arensmana in Egana Bernala na skupnem drugem in tretjem mestu, zraven pa je ostalo le še kakih petnajst kolesarjev, med katerimi je bil tudi Jakob Omrzel (Bahrain Victorious). 

Ubežnika sta bila ujeta ob začetku drugega vzpona čez Montoppio, kjer je ritem močno navila ekipa Red Bull Bora Hansgrohe z nekdanjim zmagovalcem dirke po Sloveniji Giovannijem Aleottijem. Tik za njim je bil Giulio Pellizzari, ki je pred etapo imel pičle štiri sekunde naskoka pred Thymenom Arensmanom. Ritem je bil izjemno visok, glavnina pa se je topila iz kilometra v kilometer.

Pellizzari prestrašil Vingegaarda 

Pellizzari je napadel 21 kilometrov pred ciljem, ko sta mu sledila le Arensman in Bernal, a tudi kolesarja britanskega Ineosa, ki naj bi pred dirko po Italiji dobil nove pokrovitelje, ga nisza uspela slediti. Jakob Omrzel se je prilepil na kolo lanskega zmagovalca Michaela Storerja (Tudor) in je izgledal fantastično. 

Arensman in Bernal sta se nato združila v lovu za Pellizzarijem, a mladi Italijan je na domačih cestah izgledal izjemno suvereno. Prav zato si gre zanimive boje obetati tudi na dirki po Italiji, kjer bi bil lahko mladenič iz Red Bull Bore Hansgrohe celo glavni rival Danca Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike). 

Zadaj se je Storer znebil Omrzela in ujela Arensmana, a tudi Nizozemec ni uspel slediti ekipnemu kolegu Eganu Bernalu, ki po poškodbi izgleda prerojen. Na vrh vzpona so kolesarji prišli petnajst kilometrov pred ciljem, ko jih je do konca ločil le še spust proti Bolzanu. Jakob Omrzel ga je začel na petem mestu, a njegov zaostanek za Arensmanom in Storerjem ni bil prav velik. 

Na spustu sta Storer in Arensman ujela Bernala in trojica je bila hitrejša od Omrzela, ki ga je nekoliko pobralo in je zaostal. V Bolzanu je Giulio Pellizzari tako prišel do velike zmage, s katero je potrdil, da počasi prihaja med najboljše kolesarje za etapne dirke na svetu. 

Na drugo mesto je z zaostankom 32 sekund prikolesaril Egan Bernal, ki je v šprintu premagal Arensmana in Storerja ter tako skočil na skupno drugo mesto. Za Italijanom je zaostal štirideset sekund, medtem ko je bil njegov nizozemski ekipni kolega še deset sekund počasnejši. 

Jakob Omrzel do enega izmed uspehov kariere

Jakob Omrzel je dobil šprint zasledovalne četverice ter na etapi končal kot peti, v skupnem seštevku pa je končal kot šesti in tako dosegel enega izmed najboljših rezultatov v karieri. Lani je sicer že bil četrti na dirki po Sloveniji in sedmi na dirki po Hrvaški, a dirka po Alpah je kategorijo višja od omenjenih, prav tako pa je štartna lista veliko močnejša.

Zato lahko trdimo, da je mladi Slovenec, ki je bil pred letom in pol udeležen v nesreči, ki je celo ogrozila njegovo življenje, letos pa je sezono zaradi poškodbe kolena začel šele marca, v Bolzanu prišel do največjega uspeha na svoji športni poti. 

Vingegaard bo Pogačarja napadel v Gaudíjevem dresu

Ekipa Visma Lease a Bike je s pomočjo svojih naročnikov na družabnih omrežjih predstavila nov dres, s katerim bo Jonas Vingegaard na dirki po Franciji izzval Tadeja Pogačarja. Organizatorji jim na francoski pentlji namreč ne dovolijo nastopati v rumenih dresih, saj so ti preveč podobni majici vodilnega v skupnem seštevku. 

Navijači nizozemske ekipe so se v dvoboju majic odločili za temen dres z rumenimi odtenki umetnosti Antonija Gaudíja – sloviti arhitekt, katerega stoto obletnico smrti praznujemo junija, je bil namreč rojen v Kataloniji, pokopan pa je v sloviti Baziliki Svete družine (Sagrada Família) v Barceloni, kjer se bo četrtega julija začela največja dirka na svetu. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Manchester

Bo Benjamin Šeško poleti dobil novega trenerja, ki navija za Pogačarja?

Še vedno ni jasno, ali bo Michael Carrick tudi po koncu sezone ostal na klopi Manchester Uniteda. Lastniki kluba želijo v svoje vrste pripeljati veliko ime.
17. 4. 2026 | 17:38
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Jakob Omrzel

Tadej Pogačar nas žene naprej, a vsak ima svojo pot

Mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel se bo na dirki po Alpah prvič preizkusil kot kapetan ekipe Bahrain Victorious.
Miha Hočevar 17. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski zvezdnik

Johannes Høsflot Klaebo navija za Šeška in za zdaj še noče v Pogačarjeve vode

Najboljši smučarski tekač v zgodovini je velik ljubitelj kolesarstva in nogometa. Na dve kolesi se rad usede, a kljub namigovanjem ne bo menjal discipline.
Matic Rupnik 16. 4. 2026 | 18:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
22. 4. 2026 | 17:04
Preberite več
Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Razredni sovražnik Stevo

Stevanović je moderni ekvivalent in parodija lumpenproletarca. Njegova »moč ljudem« namesto o delavcu govori o podjetiziranem in prekariziranem posamezniku.
Mojca Pišek 23. 4. 2026 | 18:13
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Ekskluzivno

Komisija odlaša s prepovedjo, ljudje umirajo: osem odstotkov smrti

Ekskluzivno: Zaradi zavlačevanja Evropske komisije 100.000 ton najnevarnejših snovi konča v okolju. Dosjeji za dve tretjini od 22 kemikalij so bili zamrznjeni.
Maja Prijatelj Videmšek 24. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
21. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Se bodo cene znižale?

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Petra Veber

Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilnost

Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Telekomunikacije

Več prenosa podatkov in poslanih sporočil

Lani je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih več kot 465 milijonov odhodnih telefonskih klicev.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Prostovoljci

Brez prostovoljstva ne bi bilo medalj niti tekem

Zagnani posamezniki gradijo športna društva in prvi sprejmejo mlade talente.
Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Kultura  |  Knjiga
Kamel Daoud

Prejemnika goncourta obsodili na zapor

Kamelu Daoudu očitajo kršitev zakona o narodni spravi, sam se zavzema za pravico do resnice in opravičila.
Nina Gostiša 24. 4. 2026 | 17:24
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Asturija

Umrl nekdanji Pogačarjev ekipni kolega, kolesarski svet žaluje

Ekipi se je pridružil istega leta kot Pogačar, Slovencu pa je pomagal do njegove druge skupne zmage med elito. Umrl je po zapletih po poškodbi kolena.
24. 4. 2026 | 17:12
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Dr. Leon Cizelj ob 40. obletnici nesreče

Černobilska katastrofa zaradi napak in političnega pritiska

Zakaj poskus v Černobilu ni uspel, kako je eskaliral in kaj se je stroka iz nesreče naučila, v pogovoru z direktorjem Inštituta Jožef Stefan.
Saša Bojc 24. 4. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Preiskava

Toksikološka preiskava potrdila 15 mikrogramov strupa v otroški hrani

Tožilstvo zaenkrat ni navedlo, katero vrsto strupa za podgane je vseboval kozarec hrane Hipp.
24. 4. 2026 | 16:47
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Lizbona

Zaradi rasizma nad Viniciusom Mourinhov napadalec nekaj časa ne bo igral

Gianluca Prestianni je s strani disciplinske komisije Evropske nogometne zveze prejel prepoved igranja na šestih zaporednih tekmah.
24. 4. 2026 | 16:42
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Dr. Leon Cizelj ob 40. obletnici nesreče

Černobilska katastrofa zaradi napak in političnega pritiska

Zakaj poskus v Černobilu ni uspel, kako je eskaliral in kaj se je stroka iz nesreče naučila, v pogovoru z direktorjem Inštituta Jožef Stefan.
Saša Bojc 24. 4. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Preiskava

Toksikološka preiskava potrdila 15 mikrogramov strupa v otroški hrani

Tožilstvo zaenkrat ni navedlo, katero vrsto strupa za podgane je vseboval kozarec hrane Hipp.
24. 4. 2026 | 16:47
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Lizbona

Zaradi rasizma nad Viniciusom Mourinhov napadalec nekaj časa ne bo igral

Gianluca Prestianni je s strani disciplinske komisije Evropske nogometne zveze prejel prepoved igranja na šestih zaporednih tekmah.
24. 4. 2026 | 16:42
Preberite več
