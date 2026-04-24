Jakob Omrzel navdušil, Rogličev varovanec do uspeha kariere

Mladi Italijan Giulio Pellizzari iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe je na dirki po Alpah s skupno zmago prišel do uspeha kariere. Premagal je zelo močno konkurenco in oddal kandidaturo v boju za skupno zmago na dirki po Italiji, ki se bo začela osmega maja v Bolgariji. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) je bil skupno šesti in je dosegel enega izmed najboljših uspehov v karieri.

Etapa je bila izjemno zahtevna sploh v zadnjem delu, ko so kolesarji dvakrat premagali vzpon čez Montoppio (12,7 km, 7,1 %) in Cologna di Sopra. Odpeljala se je zelo močna ubežna skupina, v kateri sta najdlje zdržala Thomas Pidcock (Pinarello-Q36,5) in mladi Juan Felipe Rodriguez (EF Education EasyPost).

Odpeljala sta se na vzponu čez Montoppio, kjer se je močno razbila tudi glavnina favoritov. Ritem je v njej navijala ekipa Ineos Grenadiers, ki je imela pred etapo Thymena Arensmana in Egana Bernala na skupnem drugem in tretjem mestu, zraven pa je ostalo le še kakih petnajst kolesarjev, med katerimi je bil tudi Jakob Omrzel (Bahrain Victorious).

Ubežnika sta bila ujeta ob začetku drugega vzpona čez Montoppio, kjer je ritem močno navila ekipa Red Bull Bora Hansgrohe z nekdanjim zmagovalcem dirke po Sloveniji Giovannijem Aleottijem. Tik za njim je bil Giulio Pellizzari, ki je pred etapo imel pičle štiri sekunde naskoka pred Thymenom Arensmanom. Ritem je bil izjemno visok, glavnina pa se je topila iz kilometra v kilometer.

Pellizzari prestrašil Vingegaarda

Pellizzari je napadel 21 kilometrov pred ciljem, ko sta mu sledila le Arensman in Bernal, a tudi kolesarja britanskega Ineosa, ki naj bi pred dirko po Italiji dobil nove pokrovitelje, ga nisza uspela slediti. Jakob Omrzel se je prilepil na kolo lanskega zmagovalca Michaela Storerja (Tudor) in je izgledal fantastično.

Arensman in Bernal sta se nato združila v lovu za Pellizzarijem, a mladi Italijan je na domačih cestah izgledal izjemno suvereno. Prav zato si gre zanimive boje obetati tudi na dirki po Italiji, kjer bi bil lahko mladenič iz Red Bull Bore Hansgrohe celo glavni rival Danca Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike).

Zadaj se je Storer znebil Omrzela in ujela Arensmana, a tudi Nizozemec ni uspel slediti ekipnemu kolegu Eganu Bernalu, ki po poškodbi izgleda prerojen. Na vrh vzpona so kolesarji prišli petnajst kilometrov pred ciljem, ko jih je do konca ločil le še spust proti Bolzanu. Jakob Omrzel ga je začel na petem mestu, a njegov zaostanek za Arensmanom in Storerjem ni bil prav velik.

Na spustu sta Storer in Arensman ujela Bernala in trojica je bila hitrejša od Omrzela, ki ga je nekoliko pobralo in je zaostal. V Bolzanu je Giulio Pellizzari tako prišel do velike zmage, s katero je potrdil, da počasi prihaja med najboljše kolesarje za etapne dirke na svetu.

Na drugo mesto je z zaostankom 32 sekund prikolesaril Egan Bernal, ki je v šprintu premagal Arensmana in Storerja ter tako skočil na skupno drugo mesto. Za Italijanom je zaostal štirideset sekund, medtem ko je bil njegov nizozemski ekipni kolega še deset sekund počasnejši.

Jakob Omrzel do enega izmed uspehov kariere

Jakob Omrzel je dobil šprint zasledovalne četverice ter na etapi končal kot peti, v skupnem seštevku pa je končal kot šesti in tako dosegel enega izmed najboljših rezultatov v karieri. Lani je sicer že bil četrti na dirki po Sloveniji in sedmi na dirki po Hrvaški, a dirka po Alpah je kategorijo višja od omenjenih, prav tako pa je štartna lista veliko močnejša.

Zato lahko trdimo, da je mladi Slovenec, ki je bil pred letom in pol udeležen v nesreči, ki je celo ogrozila njegovo življenje, letos pa je sezono zaradi poškodbe kolena začel šele marca, v Bolzanu prišel do največjega uspeha na svoji športni poti.

Vingegaard bo Pogačarja napadel v Gaudíjevem dresu

Ekipa Visma Lease a Bike je s pomočjo svojih naročnikov na družabnih omrežjih predstavila nov dres, s katerim bo Jonas Vingegaard na dirki po Franciji izzval Tadeja Pogačarja. Organizatorji jim na francoski pentlji namreč ne dovolijo nastopati v rumenih dresih, saj so ti preveč podobni majici vodilnega v skupnem seštevku.

Navijači nizozemske ekipe so se v dvoboju majic odločili za temen dres z rumenimi odtenki umetnosti Antonija Gaudíja – sloviti arhitekt, katerega stoto obletnico smrti praznujemo junija, je bil namreč rojen v Kataloniji, pokopan pa je v sloviti Baziliki Svete družine (Sagrada Família) v Barceloni, kjer se bo četrtega julija začela največja dirka na svetu.