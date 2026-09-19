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Kolesarstvo

Jakob Omrzel odpovedal, prvi v ogenj Jan Tratnik

Jakob Omrzel bo po uspešnem premiernem nastopu na dirki po Španiji izpustil svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v kanadskem Montrealu.
Jakoba Omrzela so na cilju kraljevske etape pričakali njegovi najbližji. Zaradi regeneracije bo izpustil nastop na letošnjem SP. FOTO: Miha Hočevar
Galerija
Jakoba Omrzela so na cilju kraljevske etape pričakali njegovi najbližji. Zaradi regeneracije bo izpustil nastop na letošnjem SP. FOTO: Miha Hočevar
Š. R., STA
19. 9. 2026 | 08:52
19. 9. 2026 | 09:41
2:04
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Jakob Omrzel bo po uspešnem premiernem nastopu na dirki po Španiji izpustil svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v kanadskem Montrealu, je sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Članska ekipa Slovenije bo tako na cestni preizkušnji, ki bo 27. septembra, nastopila s sedmimi kolesarji.

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Pogačarja ni – kdo bo nosil breme na svetovnem prvenstvu v Montrealu?

Prvi del reprezentance je v Montreal prispel v sredo pozno zvečer in se pridružil Janu Tratniku, ki je z ožjo ekipo Kolesarske zveze Slovenije tam že od zaključka velike nagrade Montreala. »V četrtek so kolesarji opravili krajše treninge, v petek pa je uradni trening na trasi kronometrov,« so sporočili iz slovenske kolesarske odprave v Kanadi, ki je nastanjena v Bromontu, kjer imajo tekmovalci odlične pogoje za trening.

Tudi Tadej Pogačar in Urška Žigart

Po informacijah strokovnega vodstva slovenske odprave bo Omrzel po uspešnem debiju na dirki po Španiji, na kateri je slavil etapno zmago in v skupnem seštevku končal na sedmem mestu, zaradi regeneracije izpustil nastop na prvenstvu v Kanadi. Zaradi poškodbe bosta manjkala tudi prvi zvezdnik kolesarskega športa Tadej Pogačar in Urška Žigart.

Jan Tratnik je v Kanadi že opravil prvi trening na kronometrskem kolesu. FOTO: Uroš Škaper/kolesarska Zveza Slovenije
Jan Tratnik je v Kanadi že opravil prvi trening na kronometrskem kolesu. FOTO: Uroš Škaper/kolesarska Zveza Slovenije

Prvenstvo se bo začelo v nedeljo z vožnjami na čas. Od Slovencev bosta na startu Nika Bobnar in Jan Tratnik, ki bosta edina slovenska predstavnika v posamični vožnji na čas med članicami oziroma člani. Na cestni dirki bo prihodnjo nedeljo nastopilo sedem Slovencev, in sicer Primož Roglič, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Gal Glivar in Tilen Finkšt.

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