Mladi junak Vuelte Jakob Omrzel pred novim izzivom: Ne vem, kako se bom odzval

Mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel na dirki po Španiji iz dneva v dan navdušuje. Na zelo zahtevni deveti etapi s ciljem na Alto de Aitana je končal med prvo petnajsterico in tako obdržal deseto mesto v skupni razvrstitvi. Na težki etapi je spretno tempiral vožnjo v klanec, in četudi je odpadel razmeroma zgodaj, je ciljno črto še vedno prečkal skupaj s Seppom Kussom, nekdanjim zmagovalcem rdeče pentlje. V seštevku za najboljšega mladega kolesarja zaostaja samo za Oscarjem Onleyjem (Netcompany Ineos), javnost pa si je edina, da je v prvem tednu presegel svoja pričakovanja. Na Vuelto je sicer prišel brez ciljev, a je že kmalu videl, kako hiter je. V šesti etapi, ko je bil na poti proti deseterici, je grdo padel in izgubil dve minuti, na prvi gorski etapi v Andori pa mu je čisto malo ...