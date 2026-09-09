Jakob Omrzel uživa na španskih cestah: Resno lahko razmišljam o beli majici

Mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) na letošnji dirki po Španiji navdušuje prav vse, razen sebe. Preprost in iskren Dolenjec, prvi Novomeščan z zmago v svetovni seriji, ima za seboj izjemno zgodbo. Veseli dejstvo, da smo ga še nedolgo nazaj lahko spremljali v dresu Adrie Mobil, zdaj pa že zmaguje na največjih dirkah. Za seboj ima izjemno pot, polno vzponov in hudih padcev, tudi takšnih, ob katerih je bilo skrajno resno ogroženo njegovo življenje. Na letošnji Vuelti iz dneva v dan preseneča. Začetek je bil kaotičen, tudi padel je in po nepotrebnem izgubil nekaj časa v skupnem seštevku. A dvakrat se je podal v pobeg in v dvanajsti etapi vknjižil svojo prvo profesionalno zmago – in to ne kar kakšno, zmagal je etapo na tritedenski dirki. Jakob Omrzel Foto Sprintcycling ...