Veliko priznanje, Jakob Omrzel med tremi finalisti za novinca leta

Slovenski kolesarski up Jakob Omrzel je med tremi finalisti za priznanje najboljšemu novincu leta, ki ga bodo letos prvič podelili v okviru izbora za zlato kolo (Vélo d'Or), kolesarsko različico nogometne zlate žoge. Njegova konkurenta sta favorizirana Paul Seixas in Matthew Brennan.

Priznanja, za katera stoji francoski športni časnik L'Équipe, bodo podelili v soboto, 28. novembra, na slovesnosti v Monaku. Osrednja nagrada je zlato kolo za najboljšega kolesarja sezone, katerega prvi favorit je znova Tadej Pogačar, ki je priznanje osvojil že v preteklih dveh letih.

Letos so organizatorji uvedli tudi novo kategorijo za najboljšega novinca. Ta je namenjena kolesarjem, ki so se prvič uspešno preizkusili na tritedenski dirki, enem od petih kolesarskih spomenikov ali svetovnem prvenstvu. O prejemniku priznanja bo odločalo glasovanje javnosti.

Med tremi finalisti je tudi 20-letni Jakob Omrzel, član ekipe Bahrain Victorious, ki je letos opozoril nase z nastopi med svetovno elito. Posebej se je izkazal na svoji prvi tritedenski dirki, španski Vuelti, kjer je slavil etapno zmago in dirko končal na sedmem mestu v skupnem seštevku. Že pred tem je z dobrimi predstavami na večdnevnih dirkah potrdil, da sodi med najobetavnejše mlade kolesarje v svetovni karavani.