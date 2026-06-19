Jakoba Omrzela čaka ognjeni krst na Vršiču

Laurence Pithie (Red Bull Bora Hansgrohe) je z drugo etapno zmago v Celju potrdil, da je šprinterski kralj 32. dirke po Sloveniji, ki pa še čaka na svoj vrhunec. Ta bo na sporedu jutri, v kraljevski 4. etapi se bo na »slovenski tour« po kar 13 letih vrnil naš najvišji prelaz Vršič. Kolesarski praznik je zagotovljen, obeta se tudi spektakel, v katerem bo v boju z »rdečimi biki« zeleno majico poskušal obleči Jakob Omrzel (Bahrain Victorious).

»Komaj čakam na Vršič, moja prva dirka po Sloveniji (leta 2009, op. p.) je šla čez Vršič, vse bomo naredili za Lipowitza in Pellizzarija. Poskušal pa bom tudi čim bolj uživati, potrudil se bom, da bom šel navkreber čim hitreje,« pa je o kraljevski etapi povedal Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe).