  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Jakoba Omrzela čaka ognjeni krst na Vršiču

Mladi Novomeščan se bo v kraljevski etapi dirke po Sloveniji poskusil postaviti po robu Florianu Lipowitzu in njegovim rdečim bikom.
Jakob Omrzel je dobro razpoložen pred odločilno etapo. FOTO: Luis Angel Gomez/Sprint Cycling Agency
Galerija
Jakob Omrzel je dobro razpoložen pred odločilno etapo. FOTO: Luis Angel Gomez/Sprint Cycling Agency
Miha Hočevar
19. 6. 2026 | 17:41
4:25
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Laurence Pithie (Red Bull Bora Hansgrohe) je z drugo etapno zmago v Celju potrdil, da je šprinterski kralj 32. dirke po Sloveniji, ki pa še čaka na svoj vrhunec. Ta bo na sporedu jutri, v kraljevski 4. etapi se bo na »slovenski tour« po kar 13 letih vrnil naš najvišji prelaz Vršič. Kolesarski praznik je zagotovljen, obeta se tudi spektakel, v katerem bo v boju z »rdečimi biki« zeleno majico poskušal obleči Jakob Omrzel (Bahrain Victorious).

»Komaj čakam na Vršič, moja prva dirka po Sloveniji (leta 2009, op. p.) je šla čez Vršič, vse bomo naredili za Lipowitza in Pellizzarija. Poskušal pa bom tudi čim bolj uživati, potrudil se bom, da bom šel navkreber čim hitreje,« pa je o kraljevski etapi povedal Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe).

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Švici

Pogačar s cmokom v grlu, o Rogličevi uganki razmišlja cel kolesarski svet

Tadej Pogačar ima na švicarskih tleh privilegij, kakršnega ne bi dočakal nikjer drugje. O čem razmišlja Primož Roglič?
Nejc Grilc 18. 6. 2026 | 11:55
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Švici

Pogačar po imenitni zmagi: To ni bil del dogovora

Slovenski šampion Tadej Pogačar je tekmecem pripravil lekcijo v Švici, čeprav z ekipo niso bili dogovorjeni za napad.
17. 6. 2026 | 20:04
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Franciji 2026

V boj s Pogačarjem brez zvezdnika, ki je imel veliko smolo

Belgijski zvezdnik Wout van Aert bo izpustil dirko po Franciji, Jonas Vingegaard je ostal brez dragocenega pomočnika.
17. 6. 2026 | 13:47
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
København

Manjka mu še liter pljučne kapacitete, a se je želel čim prej vrniti na dirke

Najizkušenejši slovenski kolesar vozi svojo zadnjo profesionalno sezono. Po hudi poškodbi se počasi vrača na dirke.
15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Sloveniji

Jakob Omrzel bo na Vršiču izzval junaka lanskega Toura

V sredo se bo začela največja slovenska kolesarska dirka. Svoje adute bomo imeli tudi Slovenci, glavo ime pa bo lanski junak Toura.
Matic Rupnik 13. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Švici

Pogačar s cmokom v grlu, o Rogličevi uganki razmišlja cel kolesarski svet

Tadej Pogačar ima na švicarskih tleh privilegij, kakršnega ne bi dočakal nikjer drugje. O čem razmišlja Primož Roglič?
Nejc Grilc 18. 6. 2026 | 11:55
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Opozicija

Kako bo videti vlada v senci, ki jo bo vodil Robert Golob

Predsednik Gibanja Svoboda je napovedal oblikovanje vlade v senci na začetku prihodnjega meseca.
Uroš Esih 18. 6. 2026 | 13:03
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Sodna stavba

Zupančič: Zavihali bomo rokave in našli novo sodno palačo

Pravosodni minister si je ogledal stavbo na Litijski cesti 51, ali kot pravi, »fiasko«. Kako bo ukrepal?
18. 6. 2026 | 18:35
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Ubežnika obračunala med sabo. Pogačar ostaja rumen

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec 3. etape dirke po Švici.
Miroslav Cvjetičanin 19. 6. 2026 | 07:57
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
16. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Rok Cajzek, skupina GIC

Pozabljamo, da večji del računa pride po nakupu doma

Kakovostna gradnja prihodnosti bo temeljila na stavbah, ki se zlahka prilagodijo novi namembnosti.
Milka Bizovičar 19. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Kdo bo nova zvezda slovenskega gospodarstva?

Delove podjetniške zvezde že desetletje izpostavljajo podjetja, ki z inovacijami, razvojem in ambicijo postavljajo nove standarde poslovne odličnosti.
18. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Trendi

Kako se je spremenilo gospodarstvo v desetletju

Najizrazitejša sprememba je deindustrializacija, ki jo delno zakriva rast farmacevtske panoge.
Nejc Gole 18. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Izgubljamo več kot 17 milijonov delovnih dni, kako daleč bo morala iti reforma?

Absentizem ni samo družbeni, ampak že razvojni problem Slovenije, opozarja Ana Vodičar, ki poudarja, da nova pravila ne krnijo pravic zavarovancev.
Barbara Hočevar 17. 6. 2026 | 17:00
Preberite več

Več iz teme

kolesarstvoJan TratnikJakob Omrzeldirka po SlovenijiFlorian LipowitzVršič

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Sobotna priloga
Pomlad 1991

Zastave, ki so pisale zgodovino: Triglav, helikopter in nova država

Ameriška zastava na Iwo Jimi zaznamuje zlom japonskega fašizma. Sovjetska na Reichstagu zlom nacizma. Žnidaršič z zastavo na Triglavu.
Ali Žerdin 19. 6. 2026 | 20:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Štajerski up poskrbel za novi mejnik

Dolgih 19 let je bil Matic Osovnikar slovenski rekorder v teku na 100 m.
19. 6. 2026 | 19:51
Preberite več
PremiumVideo
Novice  |  Svet
Po vrhu v Bruslju

EU pred proračunsko bitko za skoraj 2000 milijard

Države z vzhoda se bojijo, da bodo od 400-milijardnega sklada za konkurenčnost imeli koristi predvsem strateška podjetja in inštituti iz bogatega dela Evrope.
Peter Žerjavič 19. 6. 2026 | 18:48
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prvi otrok Jana Oblaka in Olge Danilović

Srbska teniška igralka je nedavno na instagramu delila novico o zaroki, zdaj pa mediji poročajo, da z Janom Oblakom pričakujeta otroka.
19. 6. 2026 | 18:48
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Andy Burnham

Lahko »kralj severa« zruši Starmerja?

Priljubljenemu laburistu Andyju Burnhamu je uspel preboj v parlament, a njegove ambicije daleč presegajo poslanski mandat.
Jure Kosec 19. 6. 2026 | 18:32
Preberite več
PremiumVideo
Novice  |  Svet
Po vrhu v Bruslju

EU pred proračunsko bitko za skoraj 2000 milijard

Države z vzhoda se bojijo, da bodo od 400-milijardnega sklada za konkurenčnost imeli koristi predvsem strateška podjetja in inštituti iz bogatega dela Evrope.
Peter Žerjavič 19. 6. 2026 | 18:48
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prvi otrok Jana Oblaka in Olge Danilović

Srbska teniška igralka je nedavno na instagramu delila novico o zaroki, zdaj pa mediji poročajo, da z Janom Oblakom pričakujeta otroka.
19. 6. 2026 | 18:48
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Andy Burnham

Lahko »kralj severa« zruši Starmerja?

Priljubljenemu laburistu Andyju Burnhamu je uspel preboj v parlament, a njegove ambicije daleč presegajo poslanski mandat.
Jure Kosec 19. 6. 2026 | 18:32
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
11. 6. 2026 | 14:11
Preberite več
Promo
Razno
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
17. 6. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
15. 6. 2026 | 10:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo