Omrzelovo 7. mesto svečka na torti izjemne Vuelte

Kolesarska ekipa Bahrain Victorious se na Vuelti ni vmešala v boj za rdečo majico, ki jo je pred Primožem Rogličem osvojil Enric Mas, je pa bila med najvidnejšimi v karavani. Predvsem po zaslugi 20-letnega Jakoba Omrzela, ki je opozoril nase z zmago v 12. etapi in 7. mestom v končni razvrstitvi. Mladi Dolenjec je navdušil športnega direktorja Boruta Božiča, ki je leta 2009 na Vuelti slavil prvo slovensko etapno zmago na tritedenskih dirkah.

»Vidi se že, da je vrhunski hribolazec, drugi so ta čas mogoče malo bolj eksplozivni. Tudi kronometer v 18. etapi je odpeljal vrhunsko za kolesarja, ki lovi rezultat pri vrhu v skupni razvrstitvi. Pustimo mu dihati, bomo videli, do kam se bo povzpel,« je o slovenskem upu povedal Božič.