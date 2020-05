Jan Polanc: S Tadejem Pogačarjem sva se tudi osebno zbližala

»Ob treninge na priljubljenih klancih kot so Vršič, Krvavec in Lubnik«

slovenski kolesar ekipe UAE Emirates, brez večjih težav premaguje položaj v zvezi z epidemijo novega koronavirusa. Zadovoljen je, da trenutne razmere v Sloveniji dovoljujejo posamične treninge, enega izmed njih je že opravil skupaj z ekipnim kolegom, s katerim sta v zadnjem letu precej zbližala tudi na osebni ravni.»Pred tednom, ko so se omilili vladni ukrepi, smo se dobili z našim športnim direktorjem, ki je iz avtomobila pazil tudi, da smo se držali pravil o medsebojni razdalji in podobno. Dobili smo neko sliko, kje približno smo. Zase lahko rečem, da sem v tem nesrečnem času nekaj izgubil, pridobil kilogram ali dva, a to ni nič dramatičnega. Za začetek sezone bom pripravljen,« je optimistično razpoložen Kranjčan, ki je bil v času karantene ves čas doma v Kranju.»Moral sem se znajti v okviru svoje občine, a z izjemo enega tedna, ki sem ga preživel na trenažerju, je bilo kolo moj zvesti spremljevalec. Moral sem izpustiti treninge na priljubljenih klancih kot soin, a sem se znašel. Trenažerja pa ne maram najbolj, pa tudi ekipa nam je zaradi sponzorstva odsvetovala nastope na virtualnih dirkah,« je razloga, zakaj ga ni bilo na virtualnih kolesarskih prireditvah, izpostavil Kranjčan.Polanc je bil februarja, ko so se začele prve dirke, v odlični formi. Kot je dejal tudi njegov športni direktor Hauptman, je storil še korak naprej, zato mu je žal, da se je sezona prekinila. »Mislim, da je celotna ekipa napredovala. Odlično smo se ujeli, tudi midva s Tadejem. Ko je lani prišel v ekipo, se nisva najbolj poznala, saj je vendarle kar nekaj let mlajši od mene. A iz dneva v dan sva se zbliževala, tako v športnem kot osebnem pogledu. Zdaj lahko rečem, da. Od koga bi on lahko računal na največjo pomoč, če ne od rojaka in prijatelja. Najin odnos se bo zagotovo poznal tudi na rezultatih,« meni specialist za vzpone, ki je svoje načrte v veliki meri podredil Pogačarju.»Ni mi težko pomagati kapetanom. Za to sem plačan, toliko bolj vesel sem, da sem lahko glavni pomočnik Pogačarju, ki je res odličen fant in zelo cenjen tudi pri preostalih v ekipi. Od začetka so ga, a je s svojo samozavestjo hitro pridobil spoštovanje tudi od drugih moštvenih kolegov. Ti so hitro spoznali njegove kakovosti, tudi osebne. Prav tako ima veliko privržencev med navijači, ki obožujejo njegov napadalen stil vožnje. Tudi sam sem mu popolnoma predan, moram bi realen, priznati, da je boljši in svoje želje potisniti na stran ter mu pomagati, kolikor se pač da.«»Najin odnos je velik plus, a menim, da mu bodo pomagali tudi drugi. On je trenutno številka ena v ekipi, menim, da je boljši odin, o njegovi nacionalnosti nihče več ne razmišlja. Z njim pa sem tudi jaz pridobil na veljavi, čeprav so tudi mene pred leti odlično sprejeli. Naši uspehi so le pripomogli, da smo v svetu kolesarstva spoštovani tekmeci,« se svoje vloge v ekipi dobro zaveda Gorenjec, ki upa, da se načrt dirk, na katerih naj bi letos nastopil, ne bo dosti spreminjal.»Ogledal sem si koledar, urnik je natrpan, dirke se bodo prekrivale, a upam, da se naši načrti ne bodo dosti spremenili. Predvsem si s Tadejem želiva na Tour, na katerem bo vse podrejeno njemu. Če bo šlo po načrtih, najbrž za osebno promocijo ne bom imel možnosti, če pa bi se kaj zalomilo v zvezi s Tadejem, pa računam, da bi se boril za kakšno etapno zmago.«»Več bi si, a očitno ekipa meni, da lahko več dam na etapnih dirkah. Tako bom najbrž letos šel tudi na Vuelto. Z ekipo se o novih načrtih še nismo pogovarjali, potrebnega časa za preučitev novega koledarja še ni bilo,« je dejal Polanc in dodal, da ekipa pred sezono načrtuje še ene skupne priprave.»Pred časom je bilo rečeno, da se bomo julija dobili. A vemo, kako je v Italiji, zato nisem prepričan, da bo to možno. Vsekakor pa bodo skupne priprave zelo dobro dele, da pridemo na pravo raven. Tak kot so dobro dele zimske priprave,« meni Kranjčan, ki se mu v denarnici kriza ne pozna: »Našemu sponzorju kriza ni prišla do živega. Plače nam niso zmanjšali, denar prihaja redno.«