Jan Polanc slavil na uvodni dirki italijanske sezone

Uvodna dirka v italijansko dirkalno sezono je že po tradiciji Trofeja Laigueglia v italijanski Liguriji. Dirka je bila dolga 202 kilometra, posuta s šestimi kategoriziranimi klanci in s kar 2973 višinskimi metri. Zadnji klanec Capo Mele je znan kot uvodni na legendarni dirki Milano–Sanremo.

Zaradi trenutnega političnega položaja v Evropi na dirki niso dovolili startati ruski ekipi Gazprom-Rusvelo. Že kmalu po startu je pobegnila večja skupina kolesarjev, ki je v ospredju vztrajala vse do 60 kilometrov pred ciljem.

Celotno dirko je bilo videti, da gre vse po taktirki moštva UAE. Vseskozi so imeli v ospredju kolesarja več in njihovi napadi so bili najpogostejši. Jan Polanc je napadel na zadnjem klancu, vendar mu beg ni uspel. Ujel ga je Lorenzo Rota iz letos izjemno dobrega moštva Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux. Polanc je nekoliko zaostal, medtem ko sta napadla Juan Ayuso in Alessandro Covi, sotrpina iz Polančevega moštva.

Kazalo je, da bo Polanc taktično pogorel, ampak njegova gorenjska trma je povsem spremenila potek dirke. Skupaj s Carlosom Rodriguezom (Ineos Grenadiers) sta ujela tri ubežnike, potem pa je sledil napad, ki ga malokrat še vidimo na dirkah najvišje kategorije. Jan Polanc je napadel takoj, ko sta z Rodriguezom ujela njegova moštvena kolega in Roto. V cilj je prišel z nekaj metrov prednosti pred vsemi in se tako veselil svoje četrte zmage med profesionalci, prve po letu 2017. Izjemni uspeh moštva UAE sta potrdila z drugim in tretjim mestom Ayuso in Covi.

»Covi je bil naš najmočnejši adut, delali smo zanj, a okoliščine so mi ponudile priložnost. Nisem hotel razočarati ekipe, kljub utrujenosti se nisem hotel predati, napadel sem, uspelo mi je. Nimam velikokrat možnosti za zmago, ko pa zmagam, sem zelo čustven. To zmago posvečam družini, imamo nekaj za proslaviti,« je v cilju izjavil presrečni Polanc.