Jan Tratnik bi spet doživel vznemirjenje dirkanja

»Ne razmišljam veliko o tem, kaj se mi je zgodilo slabega, temveč se raje osredotočam na to, kaj je lahko v prihodnje bolje,« je Jan Tratnik v decembrskem pogovoru s slovenskimi novinarji na Majorki izpostavil eno od glavnih lekcij, ki se jih je naučil med pestro in dolgo kariero. Med njo je pri njem nesreča redkokdaj počivala.

Tudi lanska sezona je bila zanj okrnjena zaradi težav s kolenom, vendar so te zdaj stvar preteklosti. Izkušeni Idrijčan v zahtevnih časih ni izgubil značilnega nasmeha, zdaj so se mu povrnile še visoke ambicije, da bi vrhunsko opravil naloge superpomočnika v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe in dosegel tudi kakšen viden rezultat.