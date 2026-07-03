Izkušeni Idrijčan Jan Tratnik bo imel v ekipi Red Bull Bore Hansgrohe izjemno pomembno nalogo, saj bo pomagal favoriziranima kolesarjema, ki sta v preteklosti rumeno pentljo že končala na odru za zmagovalce. Zanj bo to četrti Tour in dvanajsta tritedenska dirka v karieri, največji uspeh pa je dosegel leta 2020, ko je na Giru v neposredni bližini Slovenije prišel do etapne zmage. Edinega kolesarja v profesionalni karavani, ki je doslej pomagal Tadeju Pogačarju, Primožu Rogliču, Jonasu Vingegaardu, Remcu Evenepoelu in Florianu Lipowitzu, bomo pogosto videli na čelu glavnine, morda pa lahko pride tudi do priložnosti za lastno dokazovanje.

Govoril je o taktiki Bore, o svojih zelo unikatnih nalogah v glavnini, o težavah, ki jih imajo kolesarji v profesionalnem pelotonu ter o svojih najljubših trasah v okolici rojstne Idrije.