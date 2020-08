Jan Tratnik prvo ime

Ljubljana - V Plouayju v Franciji bo med 24. in 28. avgustom evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Vodja odprave in selektor reprezentance do 23 let Martin Hvastija bo na pot odpeljal 29 kolesarjev in kolesark.



Najbolj zveneče ime bo član poklicnega moštva Bahrain McLaren Jan Tratnik, ki bo prvi dan prvenstva nastopil v vožnji na čas. Po opravljenih klubskih obveznostih se bo na prizorišču reprezentanci pridružil tudi članski selektor Andrej Hauptman.



Vsi člani delegacije bodo do odhoda spoštovali ukrepe v skladu s protokolom mednarodne kolesarske federacije Uci in opravili predvideno število covid-19 testiranj, prav tako pa se bodo držali priporočil zdravniške službe na prizorišču samem.

29 izbranih

Slovenska reprezentanca za EP 2020 – moški elite: Jan Tratnik (vožnja na čas), Marko Kump, Gašper Katrašnik, David Per, Rok Korošec, Tilen Finkšt, Marko Pavlič, Žiga Ručigaj, Matej Mugerli (vsi cestna dirka); ženske elite: Urška Žigart (vožnja na čas + cestna dirka), Eugenija Bujak, Urša Pintar, Špela Kern (vse cestna dirka);



moški do 23 let: Nik Čemažar (vožnja na čas + cestna dirka), Žiga Jerman, Jaka Primožič, Žiga Horvat, Boštjan Murn, Matevž Govekar (vsi cestna dirka); mladinke: Tjaša Sušnik, Ana Ahačič, Ema Žibert, Metka Mikuž (vse cestna dirka); mladinci: Gal Glivar, Jaka Špoljar (oba vožnja na čas + cestna dirka), Aljaž Colnar, Nino Polovič, Fabijan Kralj, Luka Ziherl (vsi cestna dirka).