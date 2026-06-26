Jan Tratnik četrtič na Tour, pomagal bo Lipowitzu in Evenepoelu

Ekipa Red Bull Bora Hansgrohe je razkrila zasedbo za letošnjo dirko po Franciji, ki se bo v Barceloni začela 4. julija. Med osmimi izbranci je tudi izkušeni slovenski kolesar Jan Tratnik, ki bo eden od treh Slovencev na štartu največje dirke na svetu. Primož Roglič bo medtem pozno popoldne napadal naslov državnega prvaka v vožnji na čas. V Karteljevem se na visokih temperaturah prej merijo mlajši kolesarji in kolesarke.

Nemško moštvo bo v boj za visoko skupno uvrstitev poslalo dvojec kapetanov Remca Evenepoela in Floriana Lipowitza. Oba sta že dokazala, da se lahko kosata z najboljšimi na tritedenskih dirkah, cilj ekipe pa je ponovitev lanskega uspeha in uvrstitev na zmagovalni oder v Parizu.

Pomembno vlogo v gorah bo imel Avstralec Jai Hindley, zmagovalec Dirke po Italiji leta 2022, ki je letos Giro končal na tretjem mestu. Na zahtevnih alpskih in pirenejskih etapah bo eden ključnih pomočnikov obema kapetanoma. Po poškodbi in daljši odsotnosti se je v tekmovalni ritem uspešno vrnil Belgijec Maxim Van Gils, ki bo ekipi ponujal dodatne možnosti za lov na etapne uspehe. Dobro formo je v letošnji sezoni pokazal tudi Nizozemec Tim van Dijke, ki bi lahko svoje priložnosti iskal v pobegih ali v sprintih manjših skupin.

V podporni zasedbi bosta pomembni vlogi odigrala tudi Mattia Cattaneo in Tratnik, ki sta se že večkrat izkazala kot zanesljiva pomočnika. Pred njima bo velik del dela v ravninskih etapah opravljal Nemec Nico Denz.

»Dirke se ne dobivajo več zgolj z izjemnimi posamezniki, temveč z izjemnimi ekipami. Verjamemo, da bomo na start pripeljali eno najbolj celovitih zasedb. Remco in Florian sta naša kapetana, saj sta že dokazala, da se lahko za skupno zmago oziroma stopničke borita do konca,« je ob predstavitvi ekipe dejal športni direktor Zak Dempster.

Bo dobil priložnosti v pobegih?

Čeprav se v ekipi zavedajo, da bo boj za stopničke ob močni konkurenci izjemno zahteven, računajo tudi na etapne zmage. Prav zaradi široke in kakovostne zasedbe imajo več adutov za napadalno dirkanje. Med kolesarji, ki bi lahko dobili priložnost v pobegih, so tudi Van Gils, van Dijke in Tratnik.

Za 35-letnega Idrijčana bo letošnji Tour že četrti v karieri. Hkrati bo nastopil na svoji dvanajsti tritedenski dirki, kar potrjuje njegov status enega najbolj izkušenih slovenskih kolesarjev v karavani. Njegova vsestranskost in sposobnost dela za kapetane ostajata pomembna aduta moštva Red Bull-Bora-hansgrohe v lovu na odmeven rezultat na francoskih cestah.