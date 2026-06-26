  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Jan Tratnik četrtič na Tour, pomagal bo Lipowitzu in Evenepoelu

Bavarska ekipa je predstavila osmerico, ki bo nastopila na dirki po Franciji. Izstopata dva kapetana, ki jima bo od 4. julija dalje pomagal tudi Jan Tratnik.
Jan Tratnik je v preteklosti na Touru že pomagal izjemnemu Jonasu Vingegaardu. Takšnega kolesarja si v ekipi želi vsakdo. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Galerija
Jan Tratnik je v preteklosti na Touru že pomagal izjemnemu Jonasu Vingegaardu. Takšnega kolesarja si v ekipi želi vsakdo. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Matic Rupnik
26. 6. 2026 | 15:02
3:18
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Ekipa Red Bull Bora Hansgrohe je razkrila zasedbo za letošnjo dirko po Franciji, ki se bo v Barceloni začela 4. julija. Med osmimi izbranci je tudi izkušeni slovenski kolesar Jan Tratnik, ki bo eden od treh Slovencev na štartu največje dirke na svetu. Primož Roglič bo medtem pozno popoldne napadal naslov državnega prvaka v vožnji na čas. V Karteljevem se na visokih temperaturah prej merijo mlajši kolesarji in kolesarke. 

image_alt
Primož Roglič po naslov prvaka v deželi Sandija Papeža

Nemško moštvo bo v boj za visoko skupno uvrstitev poslalo dvojec kapetanov Remca Evenepoela in Floriana Lipowitza. Oba sta že dokazala, da se lahko kosata z najboljšimi na tritedenskih dirkah, cilj ekipe pa je ponovitev lanskega uspeha in uvrstitev na zmagovalni oder v Parizu.

Pomembno vlogo v gorah bo imel Avstralec Jai Hindley, zmagovalec Dirke po Italiji leta 2022, ki je letos Giro končal na tretjem mestu. Na zahtevnih alpskih in pirenejskih etapah bo eden ključnih pomočnikov obema kapetanoma. Po poškodbi in daljši odsotnosti se je v tekmovalni ritem uspešno vrnil Belgijec Maxim Van Gils, ki bo ekipi ponujal dodatne možnosti za lov na etapne uspehe. Dobro formo je v letošnji sezoni pokazal tudi Nizozemec Tim van Dijke, ki bi lahko svoje priložnosti iskal v pobegih ali v sprintih manjših skupin.

V podporni zasedbi bosta pomembni vlogi odigrala tudi Mattia Cattaneo in Tratnik, ki sta se že večkrat izkazala kot zanesljiva pomočnika. Pred njima bo velik del dela v ravninskih etapah opravljal Nemec Nico Denz.

»Dirke se ne dobivajo več zgolj z izjemnimi posamezniki, temveč z izjemnimi ekipami. Verjamemo, da bomo na start pripeljali eno najbolj celovitih zasedb. Remco in Florian sta naša kapetana, saj sta že dokazala, da se lahko za skupno zmago oziroma stopničke borita do konca,« je ob predstavitvi ekipe dejal športni direktor Zak Dempster.

Bo dobil priložnosti v pobegih?

Čeprav se v ekipi zavedajo, da bo boj za stopničke ob močni konkurenci izjemno zahteven, računajo tudi na etapne zmage. Prav zaradi široke in kakovostne zasedbe imajo več adutov za napadalno dirkanje. Med kolesarji, ki bi lahko dobili priložnost v pobegih, so tudi Van Gils, van Dijke in Tratnik.

Za 35-letnega Idrijčana bo letošnji Tour že četrti v karieri. Hkrati bo nastopil na svoji dvanajsti tritedenski dirki, kar potrjuje njegov status enega najbolj izkušenih slovenskih kolesarjev v karavani. Njegova vsestranskost in sposobnost dela za kapetane ostajata pomembna aduta moštva Red Bull-Bora-hansgrohe v lovu na odmeven rezultat na francoskih cestah.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Državno prvenstvo

Primož Roglič po naslov prvaka v deželi Sandija Papeža

Zasavski orel se na kolesarsko DP vrača prvič po letu 2020. Jakob Omrzel bo na domačih cestah branil lansko zmago.
Miha Hočevar 26. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Pred začetkom Toura je Pogačarjev vlak razrešil vse dvome

Iz ekipe UAE Emirates so sporočili, da je zelo dragoceni pomočnik Tadeja Pogačarja Jhonatan Narvez podaljšal pogodbo do leta 2029.
25. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
45. Maraton Franja BTC City

Maraton Franja – s skrajne desne proti levi

Franja je živ eksperiment v merilu regije. Ljubljana in širša regija za nekaj ur spoznata, kako je videti promet, ki premika ljudi namesto pločevine.
23. 6. 2026 | 10:50
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Promet

Dolenjka proti Novemu mestu zaprta pol dneva; razlog policijska intervencija

Avtocesta je zaprta na odseku razcep Malence - Šmarje Sap med predoroma Debeli hrib in Mali Vrh. Policija je sporočila le, da ne gre za prometno nesrečo.
25. 6. 2026 | 08:57
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

SD Ljubljana ostro proti predsedniku stranke Matjažu Hanu

Predsedstvo SD Ljubljana zahteva, da mora biti odgovor na volitve 2026 resna politična, organizacijska in komunikacijska prenova in nadgradnja stranke.
Uroš Esih 24. 6. 2026 | 12:41
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Iran in ZDA

Trumpov versajski polom: kako je Iran izsilil ameriško kapitulacijo

Samo politik, ki popolnoma nič ne ve o zgodovini, lahko podpiše dokument o miru v Versaillesu.
Branko Soban 26. 6. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Goljufija

Delavcem niso plačevali socialnih prispevkov, čeprav je družba imela sredstva

Večje število zaposlenih je bilo oškodovanih za najmanj slabih 300 tisoč evrov.
25. 6. 2026 | 11:51
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 08:37
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Glavoboli

Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

Onesnaževala in povišane ravni CO₂ v prostorih vplivajo na počutje. Glavoboli med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami.
Milka Bizovičar 24. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Nespečnost

Spanje ni razkošje, ampak temelj dobrega zdravja

Motnje spanja prizadenejo vse več ljudi, posledica pa ni samo utrujenost, ampak tudi večje tveganje za kronične bolezni.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 6. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kapitalski trgi 2026: kako okrepiti finančno moč Evrope in regije

Dostop do kapitala bo odločal o prihodnji konkurenčnosti Evrope. Kampanja Kapitalski trgi 2026 odpira ključna vprašanja razvoja.
23. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Podjetja na bankah potencialno izgubljajo milijone

Več kot 11 milijard evrov mrtvega kapitala v bančnih vlogah, na kapitalskih trgih pa drobtinice.
Milka Bizovičar 23. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Jan TratnikRed Bull Bora HansgroheTour 2026dirka po Franciji

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Košarka
Kvalifikacije za SP

Selektor Aleksander Sekulić brez nekaterih nosilcev igre

Prvi mož slovenske košarkarske reprezentance v kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo ne bo mogel računati na nekaj uveljavljenih košarkarjev.
26. 6. 2026 | 16:23
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnostna poroka v Madison Square Gardnu

Je Taylor Swift res najela najslavnejšo športno dvorano na svetu za svojo poroko 4. julija?
26. 6. 2026 | 16:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Azija

Kitajsko skrbi prihodnost še ene morske ožine

Malaška dilema je stara že četrt stoletja, zdaj se spreminja v malaško paranojo.
Zorana Baković 26. 6. 2026 | 15:53
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Jan Tratnik četrtič na Tour, pomagal bo Lipowitzu in Evenepoelu

Bavarska ekipa je predstavila osmerico, ki bo nastopila na dirki po Franciji. Izstopata dva kapetana, ki jima bo od 4. julija dalje pomagal tudi Jan Tratnik.
Matic Rupnik 26. 6. 2026 | 15:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kranj

Zaradi spornega ravnanja z varovancem v CUDV posredovala policija

Direktorica zavoda je potrdila, da so zaradi dogodka uvedli notranji nadzor in iz delovnega procesa začasno izključili vpletene zaposlene.
26. 6. 2026 | 14:31
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Azija

Kitajsko skrbi prihodnost še ene morske ožine

Malaška dilema je stara že četrt stoletja, zdaj se spreminja v malaško paranojo.
Zorana Baković 26. 6. 2026 | 15:53
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Jan Tratnik četrtič na Tour, pomagal bo Lipowitzu in Evenepoelu

Bavarska ekipa je predstavila osmerico, ki bo nastopila na dirki po Franciji. Izstopata dva kapetana, ki jima bo od 4. julija dalje pomagal tudi Jan Tratnik.
Matic Rupnik 26. 6. 2026 | 15:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kranj

Zaradi spornega ravnanja z varovancem v CUDV posredovala policija

Direktorica zavoda je potrdila, da so zaradi dogodka uvedli notranji nadzor in iz delovnega procesa začasno izključili vpletene zaposlene.
26. 6. 2026 | 14:31
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
INTERVJU

Največje vprašanje digitalne prihodnosti ni umetna inteligenca

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice 26. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
Promo Delo 22. 6. 2026 | 14:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Do leta 2035 bi lahko bilo na voljo 19 milijard evrov investicij

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
24. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Poletje, pravi čas za odločitev, ki znižuje tudi dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

»Če česa v Sloveniji ne manjka, je to znanje« (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
26. 6. 2026 | 08:33
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  140 let inovacij
Vredno branja

Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo