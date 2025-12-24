Jan Ullrich ne dvomi o tem, da bo Florian Lipowitz osvojil francosko pentljo

Prvi Nemec zmagovalec dirke po Franciji Jan Ullrich je že izbral naslednika Tadeja Pogačarja na seznamu zmagovalcev francoske pentlje. Ni se pretirano mučil s tem, kdo, izbral je svojega rojaka Floriana Lipowitza, na letošnjem »Touru« tretjeuvrščenega za najboljšim Pogačarjem in drugim Jonasom Vingegaardom.

»Nekaj še ima v rezervi. Mislim, da še ni dosegel svojega vrhunca. Še vedno se lahko izboljša, drugi pa se bodo postarali. Slej ko prej bodo upehali,« je Ullrich izpostavil 25-letnega kolesarja Red Bull – BORA – Hansgrohe, sicer tudi moštvenega kolega Primoža Rogliča in v novi sezoni tudi velikega tekmeca Remca Evenepoel​a.

Tretji z letošnje dirke po Franciji Florian Lipowitz je najboljši nemški kolesar. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Nekdanjega olimpijskega in svetovnega prvaka ter zmagovalca Vuelte je poneslo dejstvo, da je bil Lipowitz po 19 letih prvi Nemec na zmagovalnem odru najtežje kolesarske dirke. »V Nemčiji se lahko že vidi manjši razcvet v kolesarstvu. Lahko bi bil to začetek nove dobe za nemške kolesarje. To vidim tudi pri svojih otrocih,« je povedal 52-letni šampion in pojasnil svoj izbor. »Videl sem vodjo, ki še ni pokazal svojega potenciala.«

Ullrich, sicer rojen v obdobju razdeljene Nemčije v »vzhodnem« Rostocku, je bil v svoji kolesarski karieri, ko je bil največje bitke z najslavnejšim dopingirancem Lanceom Armstrongom, petkrat drugi na dirki po Franciji, leta 2006 pa so ga organizatorji izključili z dirke, zaradi suma o uživanju poživil. Športno arbitražno sodišče je Ullricha leta 2012 spoznalo za krivega dopinškega prekrška. Vsi njegovi rezultati, doseženi od maja 2005, so bili izbrisani.