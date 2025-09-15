  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Jezni kolesarji na Vuelti: To ni bil protest, to je bil organiziran kriminal

    Po odpovedi zadnje etape dirke po Španiji je bilo veliko kolesarjev precej razočaranih. Ekipe so zvečer na parkirišču kar same organizirale podelitev nagrad.
    Jonas Vingegaard je dvema Touroma dodal še špansko Vuelto. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Galerija
    Jonas Vingegaard je dvema Touroma dodal še špansko Vuelto. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Matic Rupnik
    15. 9. 2025 | 08:02
    15. 9. 2025 | 08:03
    4:38
    A+A-

    Včeraj bi morali v Madridu videti še zadnjo etapo dirke po Španiji in podelitev najboljšim, kjer bi se prvič v karieri z rdečo majico okitil danski šampion Jonas Vingegaard. A protestniki so imeli drugačne načrte, povsem so zabili ulice glavnega španskega mesta, organizatorji pa niso imeli druge možnosti, kot da etapo odpovejo.

    image_alt
    Vingegaardu so rdečo majico podelili na parkirišču

    Zmagovalca 21. etape tako nismo dobili, prav tako pa je odpadla tudi zaključna podelitev, kjer bi morali proslaviti najboljše kolesarje letošnje Vuelte. A nič ne de, ekipe so se organizirale same in v improviziranih okoliščinah zvečer na parkirišču kar same opravile podelitev najboljšim trem v skupnem seštevku, nosilcem majic ter najboljši ekipi. Tako je bil na odru za zmagovalce, tokrat je bil ta narejen iz hladilnih škatel, tudi Slovenec Domen Novak, ki je celotno dirko opravljal vlogo pomembnega pomočnika v ekipi UAE Emirates.

    Poleg Novaka je dirko uspešno zaključil tudi Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), ki je tako prvič v karieri odvozil tritedensko preizkušnjo. Ni imel vidnejših težav, nekajkrat pa smo ga lahko videli tudi na čelu dirke. Najbolj se nam bo v spomin vtisnil njegov pobeg v drugi etapi, ko je bil ujet šele na zaključnem vzponu.

    Kolesarji nočejo biti žrtve organizatorjevih težav

    A vsi kolesarji niso bili navdušeni nad odpovedjo dveh etap. Nevtralizirana je bila že enajsta etapa v Bilbau, zdaj pa so protestniki preplavili še madridske ulice. »To ni bil protest, ampak organiziran kriminal. Če želite mir, potem protestirajte mirno,« je na družabnih omrežjih zapisal član Intermarché-Wantyja Kamiel Bonneu.

    Zaradi klavrnega zaključka zanj tako lepe dirke je bil razočaran tudi skupni zmagovalec Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). »Škoda, da so nam odvzeli tako lep trenutek, zelo sem razočaran. Resnično sem se veselil praznovanja te zmage s svojo ekipo in navijači. Vsakdo ima pravico protestirati, vendar ne na način, ki bi vplival na našo kariero ali jo ogrozil,« je povedal Danec, ki je bil kasneje vseeno deležen podelitve, ki jo je na simpatičen način organizirala kar njegova ekipa.

    Odzval se je tudi nekdanji svetovni prvak, zdaj pa zvesti pomočnik v dresu Ineos Grenadiersa Michal Kwiatkowski: »Ne moremo se kar pretvarjati, da se nič ne dogaja. Od zdaj naprej je vsem jasno, da se kolesarska dirka lahko uporabi kot učinkovit oder za proteste in da bo naslednjič le še huje, ker je nekdo to dovolil in pogledal stran,« je nekoliko pokritiziral organizatorje.

    Michal Kwiatkowski je glasno oporekal odločitvam organizatorjev dirke po Španiji. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
    Michal Kwiatkowski je glasno oporekal odločitvam organizatorjev dirke po Španiji. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

    »Škoda za navijače, ki so prišli sem gledat tako odličen dogodek. Osebno bi raje vnaprej vedel, da je dirka odpovedana, kot pa da bi me prepričali, da bo vse v redu,« je na družabnem omrežju X še zapisal Poljak.

    Kje se bo drugo leto začela dirka po Franciji?

    Zanimivo, prihodnje leto naj bi se dirka po Franciji začela prav v Barceloni, prve tri etape Toura 2026 pa bodo potekale po španskih cestah. Športni novinar Renaat Schotte je za Sporzo povedal, da bi se s prihodnjim velikim štartom utegnilo še konkretno zaplesti: »V teh okoliščinah je težko organizirati tako velik dogodek, kot je Tour. Israel-Premier Tech je imel na dirki še sedem kolesarjev, kar je 4,5 % celotne glavnine. Sprva je bil protest očitno usmerjen proti tem kolesarjem, a žrtev je bil celoten peloton,« je povedal.

    »Dirka se prihodnje leto začne v Barceloni. Mislim, da bo ASO, ki organizira tako Tour kot Vuelto, španske politike prosil za določena jamstva. V teh okoliščinah je težko organizirati vrhunski dogodek, kot je Tour, če ti nad glavo vselej visijo protesti,« zaključuje Schotte.

    Pozornost kolesarskih navijačev se počasi preusmerja v Ruando, kjer se prihodnji vikend z vožnjo na čas začenja svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prvi favorit za zmago bo spet Slovenec Tadej Pogačar.

    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Vingegaardu so rdečo majico podelili na parkirišču

    Kapetan Visme Lease a Bike po pričakovanjih slavil prvo dansko zmago na Vuelti. Naslednji cilj je EP v Franciji.
    Miha Hočevar 14. 9. 2025 | 23:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Gorsko kolesarstvo

    Mlada Maruša Tereza Šerkezi svetovna prvakinja: Ne morem verjeti (VIDEO)

    Osemnajstletna Maruša Tereza Šerkezi je bila že pred mladinskim SP ena izmed glavnih favoritinj za kolajno v švicarskem kantonu Valais in je vlogo upravičila.
    12. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    VN Quebeca

    Spočiti Tadej Pogačar bi poletel mavrični Ruandi naproti

    Svetovna številka ena se danes v Kanadi vrača po 47 dneh tekmovalnega premora. Svetovno prvenstvo bo vrhunec jeseni.
    Miha Hočevar 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Baloni se napihujejo, novi pok le vprašanje časa

    Obletnica bankrota Lehman Brothers kot svarilo, da čas velikih disrupcij skriva zametke nove finančne krize, ki bo prišla in bo drugačna od drugih.
    Miha Jenko 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
Pippo Baudo
    Pippo Baudo

    Spopad nekdanje žene in tajnice zaradi oporoke legendarnega televizijca

    Kralj italijanske televizije Pippo Baudo je svoji dolgoletni tajnici zapustil enak delež zapuščine kot svojima otrokoma.
    12. 9. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

    Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
    Uroš Esih 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
Digitalna Azija
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kibernetska varnost
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kibernetski napadi
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    Jonas VingegaardkolesarstvoŠpanijaTour 2025Primož RogličVuelta 2024Tour de Francedirka po ŠpanijiVueltadirka po Franciji

    Magazin  |  Zanimivosti
    Poroka premierja

    Kdo je Tini Gaber Golob oblikoval poročno obleko

    Tina Gaber Golob je na družbenem omrežju delila posnetke poročne obleke. Blagovna znamka je oblekla že številne zvezdnice.
    15. 9. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nujna medicinska pomoč

    Minister bo počakal s podpisom pogodbe za nakup helikopterjev

    Potem ko je minister Boštjan Poklukar napovedal podpis pogodbe za nakup helikopterjev, so iz KPK sporočili, da bodo vložili zahtevek za revizijo.
    15. 9. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi na derbi

    Šeško najbolj osamljen človek v vesolju; navijači sočutni

    Na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom (3:0) je bila v nebo vpijoča nevključenost najdražjega napadalca gostov Benjamina Šeška.
    Peter Zalokar 15. 9. 2025 | 10:18
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Šele prvaki so našli način, kako utišati najboljšega trenerja turnirja

    Turški košarkarji bodo še dolgo obžalovali zapravljeno priložnost v finalu evropskega prvenstva, kjer so izgubili z 88:83 proti Nemčiji.
    15. 9. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
ZDA
    ZDA

    Osumljenec umora Charlieja Kirka bo pred sodišče stopil v torek

    Oblasti so prejšnji teden prijele glavnega osumljenca Tylerja Robsinsona. Preiskovalci še vedno iščejo motiv, pogreb Charlieja Kirka bo v nedeljo.
    15. 9. 2025 | 09:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi na derbi

    Šeško najbolj osamljen človek v vesolju; navijači sočutni

    Na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom (3:0) je bila v nebo vpijoča nevključenost najdražjega napadalca gostov Benjamina Šeška.
    Peter Zalokar 15. 9. 2025 | 10:18
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Šele prvaki so našli način, kako utišati najboljšega trenerja turnirja

    Turški košarkarji bodo še dolgo obžalovali zapravljeno priložnost v finalu evropskega prvenstva, kjer so izgubili z 88:83 proti Nemčiji.
    15. 9. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
ZDA
    ZDA

    Osumljenec umora Charlieja Kirka bo pred sodišče stopil v torek

    Oblasti so prejšnji teden prijele glavnega osumljenca Tylerja Robsinsona. Preiskovalci še vedno iščejo motiv, pogreb Charlieja Kirka bo v nedeljo.
    15. 9. 2025 | 09:54
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport  |  Košarka
Košarka
