Jezni kolesarji na Vuelti: To ni bil protest, to je bil organiziran kriminal

Včeraj bi morali v Madridu videti še zadnjo etapo dirke po Španiji in podelitev najboljšim, kjer bi se prvič v karieri z rdečo majico okitil danski šampion Jonas Vingegaard. A protestniki so imeli drugačne načrte, povsem so zabili ulice glavnega španskega mesta, organizatorji pa niso imeli druge možnosti, kot da etapo odpovejo.

Zmagovalca 21. etape tako nismo dobili, prav tako pa je odpadla tudi zaključna podelitev, kjer bi morali proslaviti najboljše kolesarje letošnje Vuelte. A nič ne de, ekipe so se organizirale same in v improviziranih okoliščinah zvečer na parkirišču kar same opravile podelitev najboljšim trem v skupnem seštevku, nosilcem majic ter najboljši ekipi. Tako je bil na odru za zmagovalce, tokrat je bil ta narejen iz hladilnih škatel, tudi Slovenec Domen Novak, ki je celotno dirko opravljal vlogo pomembnega pomočnika v ekipi UAE Emirates.

Poleg Novaka je dirko uspešno zaključil tudi Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), ki je tako prvič v karieri odvozil tritedensko preizkušnjo. Ni imel vidnejših težav, nekajkrat pa smo ga lahko videli tudi na čelu dirke. Najbolj se nam bo v spomin vtisnil njegov pobeg v drugi etapi, ko je bil ujet šele na zaključnem vzponu.

Kolesarji nočejo biti žrtve organizatorjevih težav

A vsi kolesarji niso bili navdušeni nad odpovedjo dveh etap. Nevtralizirana je bila že enajsta etapa v Bilbau, zdaj pa so protestniki preplavili še madridske ulice. »To ni bil protest, ampak organiziran kriminal. Če želite mir, potem protestirajte mirno,« je na družabnih omrežjih zapisal član Intermarché-Wantyja Kamiel Bonneu.

Zaradi klavrnega zaključka zanj tako lepe dirke je bil razočaran tudi skupni zmagovalec Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). »Škoda, da so nam odvzeli tako lep trenutek, zelo sem razočaran. Resnično sem se veselil praznovanja te zmage s svojo ekipo in navijači. Vsakdo ima pravico protestirati, vendar ne na način, ki bi vplival na našo kariero ali jo ogrozil,« je povedal Danec, ki je bil kasneje vseeno deležen podelitve, ki jo je na simpatičen način organizirala kar njegova ekipa.

Odzval se je tudi nekdanji svetovni prvak, zdaj pa zvesti pomočnik v dresu Ineos Grenadiersa Michal Kwiatkowski: »Ne moremo se kar pretvarjati, da se nič ne dogaja. Od zdaj naprej je vsem jasno, da se kolesarska dirka lahko uporabi kot učinkovit oder za proteste in da bo naslednjič le še huje, ker je nekdo to dovolil in pogledal stran,« je nekoliko pokritiziral organizatorje.

Michal Kwiatkowski je glasno oporekal odločitvam organizatorjev dirke po Španiji. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

»Škoda za navijače, ki so prišli sem gledat tako odličen dogodek. Osebno bi raje vnaprej vedel, da je dirka odpovedana, kot pa da bi me prepričali, da bo vse v redu,« je na družabnem omrežju X še zapisal Poljak.

Kje se bo drugo leto začela dirka po Franciji?

Zanimivo, prihodnje leto naj bi se dirka po Franciji začela prav v Barceloni, prve tri etape Toura 2026 pa bodo potekale po španskih cestah. Športni novinar Renaat Schotte je za Sporzo povedal, da bi se s prihodnjim velikim štartom utegnilo še konkretno zaplesti: »V teh okoliščinah je težko organizirati tako velik dogodek, kot je Tour. Israel-Premier Tech je imel na dirki še sedem kolesarjev, kar je 4,5 % celotne glavnine. Sprva je bil protest očitno usmerjen proti tem kolesarjem, a žrtev je bil celoten peloton,« je povedal.

»Dirka se prihodnje leto začne v Barceloni. Mislim, da bo ASO, ki organizira tako Tour kot Vuelto, španske politike prosil za določena jamstva. V teh okoliščinah je težko organizirati vrhunski dogodek, kot je Tour, če ti nad glavo vselej visijo protesti,« zaključuje Schotte.

Pozornost kolesarskih navijačev se počasi preusmerja v Ruando, kjer se prihodnji vikend z vožnjo na čas začenja svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prvi favorit za zmago bo spet Slovenec Tadej Pogačar.