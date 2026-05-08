Jonas Vingegaard bi rad prehitel Pogačarja in Rogliča

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je v letih 2022 in 2023 dvakrat dobil dirko po Franciji, lani pa se je kot zmagovalec podpisal še pod dirko po Španiji. Zdaj ga čaka priložnost, da se, celo pred Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem, podpiše pod še tretjo tritedensko dirko v koledarju in tako postane osmi kolesar s tem dosežkom. Pridružil bi se izjemnim imenom, rožnato, rumeno in tudi rdečo majico imajo doma še Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Alberto Contador, Felice Gimondi, Vincenzo Nibali in Chris Froome.

Na videz se zdi preprosto, Jonas Vingegaard je namreč z naskokom največje ime na startu zanj prve rožnate pentlje – tik pred začetkom so nastop odpovedali João Almeida, Mikel Landa ter nekdanji zmagovalec in lani tretjeuvrščeni specialist za italijanske ceste Richard Carapaz. Z izjemo Danca bodo manjkali celo vsi kolesarji, ki so lani na tritedenskih dirkah stali na odru za zmagovalce. A vendar je teorija nekaj, v praksi pa bo vse videti povsem drugače. Seveda se lahko zgodijo padci ali bolezni, izključen ni niti kakšen dan slabosti, obenem pa bi lahko presenetil tudi kdo izmed preostalih favoritov na startni listi.