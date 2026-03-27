Jonas Vingegaard brez konkurence, Mathieu van der Poel plesal na kockah

Na kraljevski etapi kolesarske dirke po Kataloniji je danski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) prišel do velike zmage in dokazal, da se tudi v sezono 2026 podaja odlično pripravljen. Na vrhu vzpona La Molina je za 52 sekund ugnal Avstrijca Felixa Galla (Decathlon CMA CGM), nato sta v cilj prišla še Lenny Martinez (Bahrain Victorious) in Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe).

Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), ki mu tovrstni vzponu ne ustrezajo, je na šestem mestu zaostal dobro poldrugo minuto, razočaral je tudi Portugalec v ekipi UAE Emirates Joao Almeida. Slovenci Jakob Omrzel, Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious) in Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) niso bili v ospredju.

»Na začetku etape se nisem počutil najbolje, na srečo so se noge popravile na zadnjem vzponu. Nisem pričakoval take prednosti, na klancu sem bil res razpoložen. To je velika dirka, na velikih dirkah vedno želim zmagati, nikakor to ni samo priprava na tisto, kar me v nadaljevanju sezone še čaka,« je po dirki povedal Vingegaard, ki je ob prihodu v cilj poljubil svoje kolo.

Dve etapi pred koncem ima Vingegaard 57 sekund naskoka pred Felixom Gallom, Lenny Martinez zaostaja že minuto.

Tratnik dejaven v Belgiji, zmaga prepričljivo van der Poelu.

V Belgiji je medtem potekala enodnevna dirka E3 Saxo Classic, ki velja za generalko pred dirko po Flandriji, kjer bo nastopil tudi Tadej Pogačar. Danes ga ni bilo na štartu, kar je pomenilo, da se je zmage razveselil Nizozemec Mathieu van der Poel iz moštva Alpecin Premier Tech, ki je napadel že 70 kilometrov pred ciljem, tekmecev pa se je znebil na legendarnem Paterbergu, 42 kilometrov pred zaključkom dirke v Harelbekeju.

Zmaga Nizozemca pa ni bila ravno enostavna, saj ga je v zaključku lovila močna zasledovalna skupina, ki je 14 kilometrov pred ciljem zaostanek stopila na pol minute. V zaključku so ga skoraj ujeli, kilometer pred ciljem so za njim zaostajali samo kakšnih pet metrov, nato pa so začeli s taktiziranjem in van der Poel se je odpeljal proti novi prestižni zmagi. Drugi je bil norveški as iz Visme-Lease a Bike Per Strand Hagenes, tretji pa član UAE Emirates Florian Vermeersch.

»Noge se v zadnjem kilometru sploh niso več vrtele. Trudil sem se, da čim dlje ostanem spredaj, a sem bil skoraj povsem izpraznjen. Na srečo sem fante uspel zadržati za seboj, ampak bilo je tesno. V enem trenutku sem celo mislil, da bom končal na petem mestu, ampak sem na srečo zdržal do cilja,« je v cilju povedal nekdanji svetovni prvak na cesti.

Dobre občutke sta pred nadaljevanjem sezone lovila Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious) – slednjemu ni uspelo priti do vidnejšega rezultata, medtem ko je Idrijčan nastopal zelo napadalno in tako pokazal dobre noge. Na koncu je opravljal vlogo pomočnika in ni končal v ospredju. Žak Eržen iz bahrajnske ekipe je na dirki zgolj nabiral potrebne izkušnje.

V nedeljo je na sporedu dirka med Gentom in Wevelgemom, v sredo sledi klasika skozi Flandrijo, naslednjo nedeljo, 5. aprila, pa bo na delu vnovič Tadej Pogačar – na drugem spomeniku sezone Po Flandriji bo napadal svojo tretjo zmago,

