  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Jonas Vingegaard brez konkurence, Mathieu van der Poel plesal na kockah

Danski kolesar Jonas Vingegaard je v velikem slogu dobil etapo v Kataloniji, Mathieu van der Poel stežka do zmage na generalki pred dirko po Flandriji.
TOPSHOT - Team Visma-Lease a bike's Danish rider Jonas Vingegaard kisses his bike as he wins the fifth stage of the 2026 Volta a Catalunya cycling tour of Catalonia, a 155,5 km race between La Seu d'Urgell and La Molina ski resort in Alp, on March 27, 2026. (Photo by Josep LAGO/AFP) Foto Josep Lago Afp
Galerija
TOPSHOT - Team Visma-Lease a bike's Danish rider Jonas Vingegaard kisses his bike as he wins the fifth stage of the 2026 Volta a Catalunya cycling tour of Catalonia, a 155,5 km race between La Seu d'Urgell and La Molina ski resort in Alp, on March 27, 2026. (Photo by Josep LAGO/AFP) Foto Josep Lago Afp
Matic Rupnik
27. 3. 2026 | 18:20
3:47
A+A-

Na kraljevski etapi kolesarske dirke po Kataloniji je danski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) prišel do velike zmage in dokazal, da se tudi v sezono 2026 podaja odlično pripravljen. Na vrhu vzpona La Molina je za 52 sekund ugnal Avstrijca Felixa Galla (Decathlon CMA CGM), nato sta v cilj prišla še Lenny Martinez (Bahrain Victorious) in Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe).

image_alt
Tadej Pogačar je pogumen in napadalen kolesar ter skrbi za vrhunski spektakel

Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), ki mu tovrstni vzponu ne ustrezajo, je na šestem mestu zaostal dobro poldrugo minuto, razočaral je tudi Portugalec v ekipi UAE Emirates Joao Almeida. Slovenci Jakob Omrzel, Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious) in Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) niso bili v ospredju.

»Na začetku etape se nisem počutil najbolje, na srečo so se noge popravile na zadnjem vzponu. Nisem pričakoval take prednosti, na klancu sem bil res razpoložen. To je velika dirka, na velikih dirkah vedno želim zmagati, nikakor to ni samo priprava na tisto, kar me v nadaljevanju sezone še čaka,« je po dirki povedal Vingegaard, ki je ob prihodu v cilj poljubil svoje kolo. 

Dve etapi pred koncem ima Vingegaard 57 sekund naskoka pred Felixom Gallom, Lenny Martinez zaostaja že minuto. 

Tratnik dejaven v Belgiji, zmaga prepričljivo van der Poelu. 

V Belgiji je medtem potekala enodnevna dirka E3 Saxo Classic, ki velja za generalko pred dirko po Flandriji, kjer bo nastopil tudi Tadej Pogačar. Danes ga ni bilo na štartu, kar je pomenilo, da se je zmage razveselil Nizozemec Mathieu van der Poel iz moštva Alpecin Premier Tech, ki je napadel že 70 kilometrov pred ciljem, tekmecev pa se je znebil na legendarnem Paterbergu, 42 kilometrov pred zaključkom dirke v Harelbekeju. 

Zmaga Nizozemca pa ni bila ravno enostavna, saj ga je v zaključku lovila močna zasledovalna skupina, ki je 14 kilometrov pred ciljem zaostanek stopila na pol minute. V zaključku so ga skoraj ujeli, kilometer pred ciljem so za njim zaostajali samo kakšnih pet metrov, nato pa so začeli s taktiziranjem in van der Poel se je odpeljal proti novi prestižni zmagi. Drugi je bil norveški as iz Visme-Lease a Bike Per Strand Hagenes, tretji pa član UAE Emirates Florian Vermeersch. 

»Noge se v zadnjem kilometru sploh niso več vrtele. Trudil sem se, da čim dlje ostanem spredaj, a sem bil skoraj povsem izpraznjen. Na srečo sem fante uspel zadržati za seboj, ampak bilo je tesno. V enem trenutku sem celo mislil, da bom končal na petem mestu, ampak sem na srečo zdržal do cilja,« je v cilju povedal nekdanji svetovni prvak na cesti.

Dobre občutke sta pred nadaljevanjem sezone lovila Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious) – slednjemu ni uspelo priti do vidnejšega rezultata, medtem ko je Idrijčan nastopal zelo napadalno in tako pokazal dobre noge. Na koncu je opravljal vlogo pomočnika in ni končal v ospredju. Žak Eržen iz bahrajnske ekipe je na dirki zgolj nabiral potrebne izkušnje. 

V nedeljo je na sporedu dirka med Gentom in Wevelgemom, v sredo sledi klasika skozi Flandrijo, naslednjo nedeljo, 5. aprila, pa bo na delu vnovič Tadej Pogačar – na drugem spomeniku sezone Po Flandriji bo napadal svojo tretjo zmago,

Results powered by FirstCycling.com

 

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo