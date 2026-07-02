Čas je, da se Vingegaard znova postavi po robu Pogačarju

Glavni izzivalec Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji je že nekaj let isti. Jonas Vingegaard, danski hribolazec, ki je rumeno pentljo dobil dvakrat zapored, tudi letos prihaja kot favorit številka dve. Na dirki po Italiji je spomladi vrhunsko preizkusil noge in se pridružil elitni druščini, ki je dobila vse tri tritedenske preizkušnje.

Vingegaard ima nekaj, česar nima noben drug kolesar, ki bo nastopil na Touru – ve, kako na največji dirki na svetu premagati največjega kolesarja na svetu. To mu je uspelo v letih 2022 in 2023, nato pa je bil dvakrat z naskokom boljši Slovenec. Tudi letos so možnosti za Dančev uspeh majhne, a še vedno največje med vsemi izzivalci.