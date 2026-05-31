  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Jonas Vingegaard spisal zgodovino, a že pogleduje proti Touru

Danec je postal del elitne druščine, ki je dobila prav vse tri tritedenske dirke. Čeprav ga sedaj čaka nekaj slavja, pa že razmišlja o dirki po Franciji.
Jonas Vingegaard bo na dirki po Franciji vnovič glavni izzivalec Tadeja Pogačarja. FOTO: Luca Bettini/AFP
Galerija
Jonas Vingegaard bo na dirki po Franciji vnovič glavni izzivalec Tadeja Pogačarja. FOTO: Luca Bettini/AFP
Matic Rupnik
31. 5. 2026 | 05:00
2:58
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je že potrdil zmago na dirki po Italiji, potem ko je na Piancavallu premagal prav vso konkurenco. S tem je kot osmi kolesar v zgodovini dobil vse tri tritedenske dirke, obenem pa je povedal, da Gira ni končal pretirano utrujen. 

image_alt
Jonas Vingegaard je v velikem slogu potrdil zmago na dirki po Italiji

»Sem kolesar, rad zmagujem in želim osvojiti čim več dirk, kot je mogoče. Odločili smo se, da bomo tudi danes napadli zmago. To je bil zadnji gorski dan in vedeli smo, da se bo danes odločalo o vsem,« je po 20. etapi pripovedoval Vingegaard. Zaradi nekoliko slabšega dne Seppa Kussa, ki je dobil kraljevsko etapo v Allegheju, je moral napasti že dobrih 10 kilometrov pred ciljem, s tem pa je tudi podrl rekord vožnje na Piancavallo. 

Prehitel je legendarnega Marca Pantanija, ki je leta 1998 za vzpon potreboval tri sekunde več od Danca. Tisti najbolj nagajivi bi pripomnili, da je italijanski pirat tistega leta kot eden redkih v zgodovini po Giru dobil še Tour, a v Franciji ni imel tako močnega tekmeca, kot ga bo imel Vingegaard. 

Na letošnjem Giru je Vingegaard vknjižil pet etapnih zmag. FOTO: Luca Bettini/AFP
Na letošnjem Giru je Vingegaard vknjižil pet etapnih zmag. FOTO: Luca Bettini/AFP

Dejstvo je, da nekaterim kolesarjem dve tritedenski dirki v sezoni ustrezata in da jih je veliko boljših na drugi. Mednje spada tudi Tadej Pogačar, ki je leta 2024 dobil dirko po Italiji, nato pa je v Franciji povsem uničil konkurenco in prišel do dominantne zmage. 

»Prišli smo s ciljem, da osvojimo vsaj eno etapno zmago ter skupni seštevek. Zmagal sem pet etap, česar ne jemljem za samoumevno. Res smo lahko ponosni na zadnje tri tedne. Priprave na Tour so vedno odvisne od tega, v kakšnem stanju končaš dirko pred tem. Nekajkrat sem že poskusil s Tourom in nato Vuelto. Če tritedenske dirke ne končaš povsem izmučen, potem je to dobra osnova za nadaljnjo gradnjo forme,« je še povedal Vingegaard, ki do 4. julija, ko se z ekipno vožnjo na čas v Barceloni začenja Tour de France, ne bo dirkal. 

Pred kolesarji je danes še zadnja etapa s ciljem v Rimu, kjer bomo dobili zmagovalca 109. dirke po Italiji. V modri majici najboljšega po točkah na gorskih ciljih bo končal Giulio Ciccone (Lidl-Trek), med šprinterji je največ točk zbral Paul Magnier (Soudal Quick-Step), Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) pa je uprizoril eno izmed največjih presenečenj zadnjih let in bo oblekel belo majico za najboljšega v seštevku kolesarjev, mlajših od 25 let. 

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Italiji

Na Giru še dva vzpona na Piancavallo in veliko neznank

Na dirki po Italiji poteka predzadnja, 20. etapa, z dvema zelo zahtevnima vzponoma na Piancavallo.
Nejc Grilc 30. 5. 2026 | 12:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Nekdanji zmagovalec Gira zapušča Boro, kaj pa Roglič?

Ekipo Red Bull Bora Hansgrohe bo po koncu sezone zapustilo nekaj velikih imen, med katerimi izstopa nekdanji zmagovalec Gira. V Italiji zadnja gorska etapa.
Matic Rupnik 30. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Franciji

Roglič prilil olje na ogenj, se v Španiji pripravlja za Tour?

Pri moštvu Red Bull Bora Hansgrohe so objavili nekaj utrinkov z višinskih priprav v Sierri Nevadi, ne skrivajo več, da z moštvom trenira tudi Primož Roglič.
29. 5. 2026 | 11:08
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Tajkun Luka in njegova kaprica

Če ljudem odvzameš dve tretjini plače in jim zaračunaš dvajsetkrat dražje socialne pravice, jim sporočaš, da jih v Sloveniji ne želiš.
Karel Lipnik 30. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Jutri bo težek dan

Da so prihodnja leta ključna za slovenski razvoj, nikakor ni več le oguljena fraza, temveč dejstvo.
Nejc Gole 30. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Četrta vlada Janeza Janše

Logar se je z interventnim zakonom že znašel v »nedovoljenem položaju«

Minister za gospodarstvo bo imel težko nalogo, saj je postal ključni človek usklajevanja interesov ekonomsko-socialnega sveta.
Karel Lipnik 29. 5. 2026 | 12:43
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Nekdanji zmagovalec Gira zapušča Boro, kaj pa Roglič?

Ekipo Red Bull Bora Hansgrohe bo po koncu sezone zapustilo nekaj velikih imen, med katerimi izstopa nekdanji zmagovalec Gira. V Italiji zadnja gorska etapa.
Matic Rupnik 30. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Igor Novak, Alpacem

Sodelavci potrebujejo le priložnost

Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Električna mobilnost

Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Luka Podlogar, NLB Skladi

Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kibernetska zaščita

Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
Preberite več

Več iz teme

kolesarstvoJonas VingegaardTadej PogačarGiro 2026Tour de France

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Šport  |  Košarka
Jalen Brunson, kralj New Yorka

Največja napaka Dončićeve dobe v Dallasu

Košarkarji New York Knicks po zaslugi imenitnega Jalena Brunsona znova verjamejo v naslov prvakov. Če bo stopil na vrh, se bo zapisal med nesmrtne.
Nejc Grilc 31. 5. 2026 | 05:15
Preberite več
Premium
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Avtomobili, ki so burili duhove

Fenomeni: Nekateri kontrovzerni modeli so uspeli, drug ne najbolj
Gašper Boncelj 31. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Boj proti korupciji je špartanski tek na dolge proge

Prijateljsko subverzivno delovanje tujih obveščevalnih akterjev na ozemlju suverene demokratične države ne obstaja.
31. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Država, ki je čakala, da jo prihodnost dohiti

Mladi si ne želijo privilegijev. Želijo si normalnosti: da si z delom ustvarijo dom, da si lahko ustvarijo družino brez občutka tveganja.
Tomaž Erjavec 31. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Marilyn Monroe in Gospodje imajo raje plavolaske

Glasbena komedija velikana ameriškega filma Howarda Hawksa je potrdila status tedaj že svetovno slavne Marilyn Monroe.
31. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Boj proti korupciji je špartanski tek na dolge proge

Prijateljsko subverzivno delovanje tujih obveščevalnih akterjev na ozemlju suverene demokratične države ne obstaja.
31. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Država, ki je čakala, da jo prihodnost dohiti

Mladi si ne želijo privilegijev. Želijo si normalnosti: da si z delom ustvarijo dom, da si lahko ustvarijo družino brez občutka tveganja.
Tomaž Erjavec 31. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Marilyn Monroe in Gospodje imajo raje plavolaske

Glasbena komedija velikana ameriškega filma Howarda Hawksa je potrdila status tedaj že svetovno slavne Marilyn Monroe.
31. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

»V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
25. 5. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Novost za dostop do najhitrejših polnilnic v Sloveniji

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Delo 29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Preberite več
Promo
Novice  |  Svet
Vredno branja

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:57
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 14:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Spregledane destinacije pri naših južnih sosedih

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Spodbude, ki jih mnoga slovenska podjetja spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
2. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo