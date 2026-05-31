Jonas Vingegaard spisal zgodovino, a že pogleduje proti Touru

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je že potrdil zmago na dirki po Italiji, potem ko je na Piancavallu premagal prav vso konkurenco. S tem je kot osmi kolesar v zgodovini dobil vse tri tritedenske dirke, obenem pa je povedal, da Gira ni končal pretirano utrujen.

»Sem kolesar, rad zmagujem in želim osvojiti čim več dirk, kot je mogoče. Odločili smo se, da bomo tudi danes napadli zmago. To je bil zadnji gorski dan in vedeli smo, da se bo danes odločalo o vsem,« je po 20. etapi pripovedoval Vingegaard. Zaradi nekoliko slabšega dne Seppa Kussa, ki je dobil kraljevsko etapo v Allegheju, je moral napasti že dobrih 10 kilometrov pred ciljem, s tem pa je tudi podrl rekord vožnje na Piancavallo.

Prehitel je legendarnega Marca Pantanija, ki je leta 1998 za vzpon potreboval tri sekunde več od Danca. Tisti najbolj nagajivi bi pripomnili, da je italijanski pirat tistega leta kot eden redkih v zgodovini po Giru dobil še Tour, a v Franciji ni imel tako močnega tekmeca, kot ga bo imel Vingegaard.

Na letošnjem Giru je Vingegaard vknjižil pet etapnih zmag. FOTO: Luca Bettini/AFP

Dejstvo je, da nekaterim kolesarjem dve tritedenski dirki v sezoni ustrezata in da jih je veliko boljših na drugi. Mednje spada tudi Tadej Pogačar, ki je leta 2024 dobil dirko po Italiji, nato pa je v Franciji povsem uničil konkurenco in prišel do dominantne zmage.

»Prišli smo s ciljem, da osvojimo vsaj eno etapno zmago ter skupni seštevek. Zmagal sem pet etap, česar ne jemljem za samoumevno. Res smo lahko ponosni na zadnje tri tedne. Priprave na Tour so vedno odvisne od tega, v kakšnem stanju končaš dirko pred tem. Nekajkrat sem že poskusil s Tourom in nato Vuelto. Če tritedenske dirke ne končaš povsem izmučen, potem je to dobra osnova za nadaljnjo gradnjo forme,« je še povedal Vingegaard, ki do 4. julija, ko se z ekipno vožnjo na čas v Barceloni začenja Tour de France, ne bo dirkal.

Pred kolesarji je danes še zadnja etapa s ciljem v Rimu, kjer bomo dobili zmagovalca 109. dirke po Italiji. V modri majici najboljšega po točkah na gorskih ciljih bo končal Giulio Ciccone (Lidl-Trek), med šprinterji je največ točk zbral Paul Magnier (Soudal Quick-Step), Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) pa je uprizoril eno izmed največjih presenečenj zadnjih let in bo oblekel belo majico za najboljšega v seštevku kolesarjev, mlajših od 25 let.