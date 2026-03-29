Vroči Vingegaard poslal sporočilo Pogačarju: Še imam rezerve (VIDEO)

Jonas Vingegaard je zanesljivo dobil Katalonijo, v tej sezoni ima šest zmag v vsega dveh tednih Načrtuje napad na dvojček – Giro d'Italia in Tour de France.
Jonas Vingegaard se je s sinom veselil zmage v Kataloniji. FOTO: Josep Lago/AFP
Jonas Vingegaard se je s sinom veselil zmage v Kataloniji. FOTO: Josep Lago/AFP
P. Z.
29. 3. 2026 | 15:47
29. 3. 2026 | 16:09
4:02
A+A-

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike) je slavil zmago na dirki po Kataloniji in tako nadaljeval izjemen začetek sezone, medtem ko je Brady Gilmore s šprinterskim zaključkom poskrbel za presenetljivo zmago v sedmi etapi. Vingegaard je v skupnem seštevku zasedel prvo mesto z minuto in 22 sekundami pred Francozom Lennyjem Martinezom, dodatnih osem sekund za njim pa je zaostal Nemec Florian Lipowitz.

Avstralski kolesar Gilmore, ki nastopa za ekipo NSN nekdanjega nogometaša Barcelone Andresa Inieste, je v razburljivem ciljnem šprintu glavnine za las premagal Doriana Godona in Remca Evenepoela.

Vingegaard je spregovoril tudi o Pogačarju

Nedeljska, 95 kilometrov dolga zaključna etapa je vključevala sedem krogov po Montjuïcu v Barceloni, kjer se bo julija začela dirka po Franciji. Vingegaard, ki je bil ob svojem prvem nastopu na tej dirki glavni favorit, je vajeti prevzel v Pirenejih z zmagama v peti in šesti etapi, ki ju je zaključil s samostojno vožnjo.

Boj Vingegaarda s Pogačarjem bo narekovala umetna inteligenca

Danec, ki je že v začetku meseca na dirki Pariz-Nica osvojil dve etapi in skupno zmago, načrtuje napad na dvojček – Giro d'Italia in Tour de France – pozneje v letu. »Dobro smo dirkali, osvojili smo dve etapi in zdaj še skupno zmago, bil je res zelo dober teden in z njim smo izjemno zadovoljni, sam sem izjemno zadovoljen,« je dejal Vingegaard. »Zame je to neverjeten začetek leta in upam, da bom lahko nadaljeval v tem slogu.«

Vingegaard ima v tej sezoni šest zmag v vsega dveh tednih tekmovanja. »Trenutno se počutim zelo dobro, forma je zelo dobra, a še ne na najvišji ravni – letos smo si začrtali načrt, da bom čez leto postopoma napredoval. Prepričan sem, da imam še rezerve.«

Kar velja za Pogačarja, velja tudi za Vingegaarda

Nekateri so pričakovali, da bo Vingegaard poskušal zapečatiti svoj uspeh s tretjo zaporedno etapno zmago, vendar je dvakratni zmagovalec Toura dejal, da je bil osredotočen na obrambo vodstva. »Moj glavni cilj danes je bil skupni seštevek, posebej pa kolesarji ekipe Red Bull. Opravili so res dobro delo, osamili so me in me skušali napadati izmenjaje,« je nadaljeval Vingegaard. »Na srečo sem se znal ubraniti in ohraniti vodstvo v skupnem seštevku. Od tam naprej sem razmišljal predvsem o skupni razvrstitvi in ne več o etapni zmagi,« je še povedal Vingegaard, ki bo glavni izzivalec Tadeja Pogačarja na Touru.

Izidi, 7. etapa (Barcelona-Barcelona (95,1 km):

1. Brady Gilmore (Avs/NSN) 2:06:45

2. Dorian Godon (Fra/Ineos Grenadiers)

3. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull-Bora-hansgrohe)

4. David Gonzalez (Špa/Pinarello Q36.5)

5. Antoine L'Hote (Fra/Decathlon CMA)

6. Senna Remijn (Niz/Alpecin-Premier Tech) vsi isti čas

43. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech) 1:52

61. Jakob Omerzel (Slo/Bahrain Victorious) 2:58

odstop: Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious)

Skupno:

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 25:56:36

2. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) + 1:22

3. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-Bora-hansgrohe) 1:30

4. Valentin Paret-Peintre (Fra/Soudal Quick-Step) 1:43

5. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull-Bora-hansgrohe) 2:13

6. Felix Gall (Avt/Decathlon CMA) 3:17

47. Jakob Omerzel (Slo/Bahrain Victorious) 30:10

74. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech) 51:09

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Italija

Pijana navijača s strehe avtomobila poskušala ukrasti kolo Visme-Lease a Bike

Bizaren incident v Italiji. Jonas Vingegaard v Kataloniji do dominantne zmage. Pozornost navijačev se počasi seli v Flandrijo.
Matic Rupnik 28. 3. 2026 | 21:04
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Katalonija

Jonas Vingegaard brez konkurence, Mathieu van der Poel plesal na kockah

Danski kolesar Jonas Vingegaard je v velikem slogu dobil etapo v Kataloniji, Mathieu van der Poel stežka do zmage na generalki pred dirko po Flandriji.
Matic Rupnik 27. 3. 2026 | 18:20
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Kataloniji

Evenepoelov napad se je končal s padcem (VIDEO)

Četrtkova četrta etapa Dirke po Kataloniji bo skoraj zagotovo povzročila spremembe v skupnem seštevku, saj se bo končala z dolgim ciljnim vzponom na Vallter.
25. 3. 2026 | 18:35
Preberite več
PremiumPhoto
Nedelo
Kolesarska sezona 2026

Tadej Pogačar bo na vsaki dirki pisal zgodovino

Najboljši kolesar na svetu bi letos lahko postavil številne nove mejnike, rekord bo lovil tudi Primož Roglič.
Miha Hočevar 7. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Lestvica Uci

Lov za Pogačarjem je brezupen, Vingegaardu za vrat diha Mehičan

Slovenski kolesarski zvezdnik je z 11.680 točkami debelo pred Jonasom Vingegaardom, ki jih ima 5944,14. Slovenija s tretjega na četrto mesto.
3. 2. 2026 | 11:06
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Ni več pasti, v katere bi ujeli Tadeja Pogačarja

Tour 2026 se bo začel v Barceloni in se po dveh vzponih na Alpe d'Huez spet končal s pariškim spektaklom čez Montmartre.
Miha Hočevar 23. 10. 2025 | 19:36
Preberite več
Premium
Razno
Intervju

Miha Kovač: Janša se ne more umakniti in njegovo delo ne bo nikoli končano

S profesorjem na ljubljanski filozofski fakulteti smo se pogovarjali o predvolilnem dogajanju in povolilni negotovosti.
Gorazd Utenkar 29. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Desnica ima večino, a politika ostaja kaotična

Verjetnost, da bo Resnica vztrajala v vladi, ki bi morala sprejeti nepriljubljene rešitve, je minimalna.
Luka Lisjak Gabrijelčič 28. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Pozivam predsednico republike, da Janši ne podeli mandatarstva

Predsednica ima diskrecijsko pravico, da ne podeli mandatarstva prvaku SDS, ker je domnevno povezan z vmešavanjem izraelske obveščevalne agencije v volitve.
27. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Trst

Starša na dopust v Šarm el Šejk, pet otrok pustila same doma

Prepuščeni so bili sami sebi, končalo se je tako, da so jih po prijavi in posredovanju policije ter socialnih služb zdaj namestili na varno v skupnost.
27. 3. 2026 | 13:28
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
3. 3. 2026 | 09:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdor tega ne meri, že zaostaja – in tega se mnogi bojijo

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
Preberite več

VEČ NOVIC
Premium
Nedelo
Moj konec tedna

Gregor Baković: Če govoriš o vrednotah, lahko izpadeš neumen

Gledališki in filmski igralec Gregor Baković rad raziskuje različne človeške psihe, in tudi to, zakaj smo sestavljeni iz takšnih paradoksov.
Urša Izgoršek 29. 3. 2026 | 16:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Kataloniji

Vroči Vingegaard poslal sporočilo Pogačarju: Še imam rezerve (VIDEO)

Jonas Vingegaard je zanesljivo dobil Katalonijo, v tej sezoni ima šest zmag v vsega dveh tednih Načrtuje napad na dvojček – Giro d'Italia in Tour de France.
29. 3. 2026 | 15:47
Preberite več
Premium
Razno
Alec Baldwin

Življenje, polno vzponov in padcev

Po uspešnem vzletu igralske kariere je ta hkrati s prvim zakonom šla navzdol, a se je v 21. stoletju Alec Baldwin pobral predvsem na televiziji.
Gorazd Utenkar 29. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

V blatnem kaosu Gajser ni izkoristil odstopov tekmecev (VIDEO)

Prvo vožnjo za VN Švice v motokrosu je dobil Tom Vialle, Tim Gajser deveti, Jan Pancar 11. Druga vožnja ob 17.10.
Peter Zalokar 29. 3. 2026 | 14:52
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Laško

Moški ubil 88-letnico

Policisti so osumljenemu odvzeli prostost in ga pridržali.
29. 3. 2026 | 14:45
Preberite več
Premium
Razno
Alec Baldwin

Življenje, polno vzponov in padcev

Po uspešnem vzletu igralske kariere je ta hkrati s prvim zakonom šla navzdol, a se je v 21. stoletju Alec Baldwin pobral predvsem na televiziji.
Gorazd Utenkar 29. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

V blatnem kaosu Gajser ni izkoristil odstopov tekmecev (VIDEO)

Prvo vožnjo za VN Švice v motokrosu je dobil Tom Vialle, Tim Gajser deveti, Jan Pancar 11. Druga vožnja ob 17.10.
Peter Zalokar 29. 3. 2026 | 14:52
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Laško

Moški ubil 88-letnico

Policisti so osumljenemu odvzeli prostost in ga pridržali.
29. 3. 2026 | 14:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
23. 3. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ko podjetje nima naslednika

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 12:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POMEMBEN POTENCIAL

Bi lahko prav to postalo ena ključnih rešitev za ogrevanje?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več

