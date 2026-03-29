Vroči Vingegaard poslal sporočilo Pogačarju: Še imam rezerve (VIDEO)

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike) je slavil zmago na dirki po Kataloniji in tako nadaljeval izjemen začetek sezone, medtem ko je Brady Gilmore s šprinterskim zaključkom poskrbel za presenetljivo zmago v sedmi etapi. Vingegaard je v skupnem seštevku zasedel prvo mesto z minuto in 22 sekundami pred Francozom Lennyjem Martinezom, dodatnih osem sekund za njim pa je zaostal Nemec Florian Lipowitz.

Avstralski kolesar Gilmore, ki nastopa za ekipo NSN nekdanjega nogometaša Barcelone Andresa Inieste, je v razburljivem ciljnem šprintu glavnine za las premagal Doriana Godona in Remca Evenepoela.

Nedeljska, 95 kilometrov dolga zaključna etapa je vključevala sedem krogov po Montjuïcu v Barceloni, kjer se bo julija začela dirka po Franciji. Vingegaard, ki je bil ob svojem prvem nastopu na tej dirki glavni favorit, je vajeti prevzel v Pirenejih z zmagama v peti in šesti etapi, ki ju je zaključil s samostojno vožnjo.

FOTO: Josep Lago/AFP

Danec, ki je že v začetku meseca na dirki Pariz-Nica osvojil dve etapi in skupno zmago, načrtuje napad na dvojček – Giro d'Italia in Tour de France – pozneje v letu. »Dobro smo dirkali, osvojili smo dve etapi in zdaj še skupno zmago, bil je res zelo dober teden in z njim smo izjemno zadovoljni, sam sem izjemno zadovoljen,« je dejal Vingegaard. »Zame je to neverjeten začetek leta in upam, da bom lahko nadaljeval v tem slogu.«

Vingegaard ima v tej sezoni šest zmag v vsega dveh tednih tekmovanja. »Trenutno se počutim zelo dobro, forma je zelo dobra, a še ne na najvišji ravni – letos smo si začrtali načrt, da bom čez leto postopoma napredoval. Prepričan sem, da imam še rezerve.«

FOTO: Josep Lago/AFP

Nekateri so pričakovali, da bo Vingegaard poskušal zapečatiti svoj uspeh s tretjo zaporedno etapno zmago, vendar je dvakratni zmagovalec Toura dejal, da je bil osredotočen na obrambo vodstva. »Moj glavni cilj danes je bil skupni seštevek, posebej pa kolesarji ekipe Red Bull. Opravili so res dobro delo, osamili so me in me skušali napadati izmenjaje,« je nadaljeval Vingegaard. »Na srečo sem se znal ubraniti in ohraniti vodstvo v skupnem seštevku. Od tam naprej sem razmišljal predvsem o skupni razvrstitvi in ne več o etapni zmagi,« je še povedal Vingegaard, ki bo glavni izzivalec Tadeja Pogačarja na Touru.

Izidi, 7. etapa (Barcelona-Barcelona (95,1 km):

1. Brady Gilmore (Avs/NSN) 2:06:45

2. Dorian Godon (Fra/Ineos Grenadiers)

3. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull-Bora-hansgrohe)

4. David Gonzalez (Špa/Pinarello Q36.5)

5. Antoine L'Hote (Fra/Decathlon CMA)

6. Senna Remijn (Niz/Alpecin-Premier Tech) vsi isti čas

43. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech) 1:52

61. Jakob Omerzel (Slo/Bahrain Victorious) 2:58

odstop: Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious)

Skupno:

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 25:56:36

2. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) + 1:22

3. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-Bora-hansgrohe) 1:30

4. Valentin Paret-Peintre (Fra/Soudal Quick-Step) 1:43

5. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull-Bora-hansgrohe) 2:13

6. Felix Gall (Avt/Decathlon CMA) 3:17

47. Jakob Omerzel (Slo/Bahrain Victorious) 30:10

74. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech) 51:09