Jonas Vingegaard je odločno pokazal mišice tekmecem

Danec Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) je bil osrednja osebnost pete etape kolesarske dirke po Dofineji. Po današnjem zmagoslavju na 191,5 km dolgi preizkušnji med krajema Cormoranche-sur-Saone in Salins-les-Bains je oblekel rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi, drugouvrščeni Avstralec Ben O'Connor zaostaja za minuto in 10 sekund.

Šestindvajsetletni Danec, sicer lanski zmagovalec najbolj prestižne večetapne preizkušnje na svetu po Franciji ter klubski sotekmovalec Primoža Rogliča in Jana Tratnika pri nizozemski ekipi, je na današnji razgibani preizkušnji pokazal svoje lepo razvite kolesarske mišice. Približno 17 kilometrov pred ciljem je pri 3,6 km dolgem vzponu druge težavnostne kategorije najprej sledil napadu Kolumbijca Richarda Carapaza, v končnici etape pa se je otresel vseh svojih tekmecev iz ubežne skupine ter po samostojni vožnji v cilj prispel z 31 sekundami prednosti pred njimi.

Po današnji etapni zmagi je pridobil tudi deset bonifikacijskih sekund, po O'Connorju drugi najbližji zasledovalec, tretjeuvrščeni Francoz Julian Alaphilippe, za njim zaostaja za 1:23 minute. Do današnje etape vodilni Danec Mikkel Bjerg (UAE Emirates) je na začetku zadnjega vzpona na Cote d'Ivory padel in izgubil stik z ubežniki, v cilj je prikolesaril z več kot dvominutnim zaostankom, tako da je v skupni razvrstitvi zdrsnil na deveto mesto (+2:21).

Edini slovenski tekmovalec na dirki po Dofineji, Matevž Govekar (Bahrain Victorious), je na današnji etapi osvojil 128. mesto (+12:53), v skupni razvrstitvi pa je na 122. mestu (+30:17).

V petek bo na sporedu 170,5 km dolga etapa med krajema Nantua in Crest-Voland. Karavana bo morala premagati po dva vzpona druge in tretje težavnostne kategorije. Najzahtevnejši preizkušnji na generalki za francosko pentljo, ki se bo začela 1. julija v Bilbau v Španiji, bosta na sporedu v soboto in nedeljo.