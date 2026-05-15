Jonas Vingegaard do zmage, a se zaveda se svojega velikega tekmeca

Kolesarska dirka po Italiji je prišla v hribe. Sedmo etapo s ciljem na legendarnem Blockhausu, je dobil danski superzvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ki je tako tudi na cesti pokazal, zakaj je pred štartom corsa rose kraljeval na stavnicah. Zelo blizu mu je tokrat prišel Avstrijec Felix Gall (Decathlon CMA CGM), medtem ko je Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) nekaj časa sledil najboljšemu, a je naposled popustil.

»Danes smo si želeli le zmage in izjemno sem vesel, da sem jo osvojil. Moji sotekmovalci so danes opravili neverjetno delo in vesel sem, da sem se jim oddolžil. Na vzponu je precej pihalo, na trenutke tudi v prsi, zato je bilo res težko. Pridobil sem nekaj časa proti tekmecem, kar pomeni, da je bil to dober dan. Felix Gall je zagotovo moj velik tekmec, a to sem vedel že pred dirko,« se je Vingegaard v cilju dotaknil tudi avstrijskega tekmeca.

Podrl rekord Naira Quintane

Zaključni vzpon, ki je bil dolg 13,4 kilometra, povprečni naklon pa je znašal 8,5 odstotka, je na čelu začela tričlanska ubežna skupina, ki pa ni imela nikakršnih možnosti za uspeh. Zadaj sta namreč močan ritem navijali ekipi Visma-Lease a Bike in Bahrain Victorious.

Blockhaus, kjer so v preteklosti že slavili Eddy Merckx, Franco Pellizzotti in Nairo Quintana, nazadnje pa je leta 2022 zmagal Jai Hindley, je tokrat ponudil nov spektakularen boj za zmago. Glavnina se ga je lotila na polno in tudi rekord Quintane, ki je leta 2017 za vzpon porabil 40 minut in 35 sekund, je bil danes porušen – Vingegaard je s klancem opravil dobri dve minuti hitreje.

Devet kilometrov pred ciljem je z Davidejem Piganzolijem in Seppom Kussom močan ritem na čelu skupine favoritov navila ekipa Visma-Lease a Bike in glavnina se je počasi začela manjšati. Presenetljivo hitro sta odpadla nekdanji zmagovalec Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ter kapetan Movistarja Enric Mas, ki se je v začetku etape znašel v padcu. Tudi mladi Belgijec Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché), na začetku dirke izgledal imenitno, je hitro izgubil stik z najboljšimi in se ne bo boril za stopničke.

V pravi bitki na izpadanje je 5,5 kilometra pred ciljem napadel Jonas Vingegaard, odpadel pa je nosilec rožnate majice Afonso Eulalio (Bahrain Victorious). Dancu je poskušal slediti le mladi italijanski up Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), ki je prav tako izgledal krasno, a je na kolesu dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji zdržal le kakšen kilometer. Italijana je povsem pobralo in prehiteli so ga tudi številni drugi tekmeci.

Avstrijec presenetil in skoraj ulovil Danca

Jonas Vingegaard je na mitskem Blockhausu etapnima zmagama s Toura in Vuelte zdaj dodal še tisto z rožnate pentlje. A le dvanajst sekund je za njim zaostal Avstrijec Felix Gall, ki mu je do tega, da bi sledil Dancu, zmanjkalo le nekaj eksplozivnosti. Jai Hindley, nekdanji junak Blockhausa, je z zaostankom dobre minute končal kot tretji, z njim pa sta bila v skupini še njegov ekipni kolega Pellizzari in nekoliko presenetljivo Avstralec Ben O'Connor (Jayco Alula). Do odličnega šestega mesta je prikolesaril Francoz Mathys Rondel (Tudor).

Majico vodilnega je medtem obdržal Afonso Eulalio, a jasno je, da nima nikakršnih možnosti za rezultat med najboljšimi, Vingegaard zaostaja le 3:17. »Nisem uspel slediti Jonasu in Pellizzariju, a to je bila prava odločitev. Nato sem poskušal ujeti na ritem in res sem bil dobro razpoložen,« je v cilju povedal Felix Gall, nekdanji varovanec slovenskega trenerja Jureta Pavliča.

Po šoku v prvi etapi je Omrzel konstanten

Na kolesarski dirki po Madžarski se je etapne zmage na tretji in hkrati zadnji šprinterski etapi razveselil Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ki je znova ugnal vso konkurenco na čelu z njegovim najbližjim tekmecem Fernandom Gavirio (Caja Rural). V skupnem vodstvu je Benoit Cosnefroy (UAE Emirates).

Slovenski adut za skupno zmago Jakob Omrzel je končal v času zmagovalca, član Bahrain Victoriousa, ki je v prvi etapi grdo padel, a jo je odnesel zgolj s površinskimi ranami, ima skupno isti čas kot ostali tekmeci. Jutri je na sporedu kraljevska etapa s ciljem v Pečuhu, v nedeljo pa bomo v Veszpremu dobili novega zmagovalca dirke po Madžarski.