Kolesarstvo

Jonas Vingegaard do zmage in rožnate majice: Ponosen sem na ekipo in nase

Danec je napadel v zadnjih petih kilometrih, že prej pa je z ekipo dokončno strl Afonsa Eulalia. Oblekel je rožnato majico, jutri ga čaka lahka etapa.
Jonasu Vingegaardu na dirki ni para. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
Matic Rupnik
23. 5. 2026 | 17:06
23. 5. 2026 | 17:23
3:09
A+A-

Ena izmed najtežjih etap na 109. dirki po Italiji se je končala s pričakovano etapno zmago Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike), ki je po izvrstni pomoči svoje ekipe na Giru slavil še tretjič, tokrat pa je oblekel tudi rožnato majico vodilnega. 

Vodstvo Gira opozarja kolesarje: Ne urinirajte v bidone!

»Z ekipo smo imeli načrt, da nadzorujemo dirko od samega štarta. Moji ekipni kolegi so bili izjemni, vrhunsko so dirkali in ponosen sem na njih in nase, da jim lahko poplačam. Vedno je na gorskih etapah malo improvizacije. Ko je bila cesta proti koncu strmejša, smo poskusili z napadom. Piganzoli je bil danes izjemen in skoraj mi ni bilo treba napasti, ker se je že on znebil vseh tekmecev. V rožnati majici bo lepo, jutri bo super kot vodilni priti v Milano,« je v cilju povedal danski zvezdnik. 

V pobegu je bilo veliko močnih imen, med katerimi so izstopali Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora Hansgrohe), Enric Mas (Movistar), Giulio Ciccone (Lidl-Trek) in Igor Arrieta (UAE Emirates-XRG). Četudi se je zdelo, da se jim danes ponuja lepa priložnost za prestižno zmago, je zadaj ekipa Visma-Lease a Bike na začetku etape navijala močan ritem, saj si je Jonas Vingegaard očitno rožnato majico želel obleči v velikem slogu. 

Afonso Eulalio je dolgo časa ostal v rožnati majici in si ob tem priboril veliko navijačev. Zdaj je izpadel iz bitke za stopničke. FOTO: Luca Bettini/AFP
Zaključni vzpon na Pilo je bil dolg 16,6 kilometra s povprečnim naklonom 7 odstotkov, kar je obetalo velike boje najboljših v skupnem seštevku. Namesto tega smo zavoljo res visokega ritma Vingegaardove ekipe spremljali bitko na izpadanje – devet kilometrov pred ciljem je sprva odpadel skupno peti Ben O'Connor (Jayco Alula), za njim pa je stik z vodilnimi izgubil še Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), ki se je tako dokončno poslovil od rožnate majice. 

4,6 kilometra pred ciljem je prvič napadel Jonas Vingegaard, ki se je z lahkoto znebil vseh tekmecev in se brez težav odpeljal do svoje tretje etapne zmage na dirki. V cilju je slavil s prednostjo 48 sekund pred Felixom Gallom (Decathlon CMA CGM), ki je bil vnovič drugi najmočnejši, a Dancu ni segel do kolen. Tretji je bil Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe), nekaj sekund za njim pa sta zaostala tudi Vismin pomočnik Davide Piganzoli in rahlo oboleli Giulio Pellizzari. Eulalio je zaostal slabe tri minute. 

V skupnem seštevku ima Vingegaard 2:26 prednosti pred Afonsom Eulaliom, Gall pa zaostaja 2:50. V bitki za stopničke ostajata tudi Thymen Arensman (Netcompany Ineos) in Jai Hindley, med deseterico pa se je prebil tudi Piganzoli. Jutri je pred kolesarji dan povsem ravninska šprinterska etapa s ciljem v Milanu, danes pa je zaradi bolezni dirko zapustil italijanski zvezdnik Christian Scaroni (XDS Astana). 

