Jonas Vingegaard: Ne jemljem ničesar takega, česar ne bi dal tudi svoji hčerki

Direktor kolesarske dirke po Franciji Christian Prudhomme razume vse dvome, ki se pojavljajo okrog dosežkov obeh največjih zvezdnikov dirke Danca Jonasa Vingegaarda in Slovenca Tadeja Pogačarja. »Vprašanja vsekakor niso popolnoma neupravičena,« časnik L'Equipe povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kot še pravi Prudhomme, sta se s tem v ponedeljek strinjala tudi oba kolesarja, ki razumeta, da mnogi pomislijo tudi na morebitno uporabo nedovoljenih sredstev.

Oba poznata zgodovino Toura in afere, ki so dirko zaznamovale, predvsem obdobje med letoma 1998 in 2009. Začelo se je z ekipo Festine, najbolj znan je primer Američana Lancea Armstronga, Nemca Jana Ullricha in Danca Bjarneja Riisa ...

Branilec lanske zmage Vingegaard je na torkovem kronometru kar za 1:38 minute ugnal Pogačarja, moštvenega kolega Wouta van Aerta na tretjem mestu pa že za 2:51 minute. Številni strokovnjaki so imeli težave z razlago izjemnega nastopa.

»Vsa ta vprašanja razumem in vem, da je težko zaupati. A lahko rečem le, da ne jemljem ničesar takega, česar ne bi dal tudi svoji hčerki in definitivno ji ne bi dal nobene droge,« Vingegaarda, ki ima doma še ne triletno hči, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Šestindvajsetletni Danec dodaja, da za njegove dosežke niso zaslužne le njegove noge, ampak mu pri vsem tem izdatno pomaga tudi ekipa Jumbo Visme. »Načrte delamo dolgoročno. Odločitve so padle decembra in potem smo jih le še optimizirali. Še pred kronometrom smo se spomnili tega in verjeli v naš načrt. Na celem Touru smo se borili, a imeli vseskozi v mislih prav to etapo,« je še dejal.