Jonas Vingegaard padel med begom pred amaterskim kolesarjem

Izvrstnemu danskemu kolesarju Jonasu Vingegaardu se je na pripravah v Španiji zgodil neljub incident. Na treningu je grdo padel na enem izmed spustov, kjer mu je sledil rekreativni kolesar, ki ga je očitno prisilil, da gre preko svojih zmogljivosti. Član Visme-Lease a Bike na srečo ni utrpel nobenih resnejših poškodb, vendarle pa je padec sprožil val ogorčenja med kolesarskimi navdušenci.

Seveda rekreativni kolesar Dancu ni želel ničesar slabega, a ker je dlje časa vozil tik za njim, ga je spravil v neprijeten položaj. Zaradi tega je Vingegaard na spustu vozil hitreje kot sicer, posledično pa je ob trenutku nepazljivosti padel. K sreči glavni konkurent Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji ni utrpel resnejših poškodb, a njegova ekipa poudarja, da bi se dogodek lahko končal precej slabše.

Padec se je namreč zgodil v času, ko se dvakratni zmagovalec francoskega Toura še vedno postopno vrača po hudi poškodbi na dirki po Baskiji leta 2024. Tudi lani ni vse šlo po planu, sploh na začetku leta je izgledal precej neprepoznaven, a se je vseeno zbral in v juliju prikazal odlične predstave.

Na družbenem omrežju za objavo športnih povigov Strava pa se je odzval tudi kolesar, zaradi katerega je Vingegaard pristal na tleh. »Lahko si vrhunski profesionalec, a moraš biti tudi skromen. Jonas je padel, ko se me je želel znebiti na spusu s Fuente la Reina, zato sem se ustavil in preveril, kako je. A on je bil jezen name, ker sem mu sledil na spustu. Tako zelo se me je želel otresti, da je šel prehitro in zato padel,« pravi.

Drugi uporabnik je Danca videl okrvavljenega. »Oba sta me prehitela, ko sem se spuščal. Skoraj pri zadnjem ovinku spusta je bil Jonas na tleh, po obrazu pa je krvavel na dveh mestih. Tudi jaz sem ga vprašal, če potrebuje pomoč, a me je jezno nadrl.«

Odzvali so se tudi pri ekipi Visma-Lease a Bike, kjer so navijače na kolesih povzali, naj varnost vselej postavijo na prvo mesto in jih prosili, da profesionalnim kolesarjem omogočijo nemoten trening, saj je to njihova služba. Pogosto namreč zasledimo videoposnetke, ko rekreativni navijači med vožnjo snemajo, kako se (čeprav le za nekaj sto metrov) peljejo skupaj z najboljšimi kolesarji na svetu.

To je seveda zelo nevarno – tako za rekreativce same kot za profesionalne kolesarje. Le ena majhna neprevidnost lahko vodi v resne posledice, zato se je ob vožnji na kolesu potrebno obnašati po pravilih. V tem primeru gre za enega izmed najboljših športnikov, ki bi lahko zavoljo nepremišljene poteze navijača zaradi poškodbe izgubil možnost boja za zmage na največjih dirkah na svetu.

Vingegaard naj bi sezono odprl 16. februarja na dirki po Združenih arabskih Emiratih, kjer se bo spopadel z rivaloma Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in Isaacom del Torom (UAE Emirates-XRG)