Jonas Vingegaard se ne bo več vrnil na dirke

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard v letošnji sezoni ne bo več nastopil za ekipo Visma Lease a Bike. Še vedno čuti posledice zloma ključnice, ki ga je utrpel v padcu na dirki po Franciji, zato se v kratkem ne bo mogel vrniti na tekmovalno raven. Vingegaard je imel letos sicer zelo uspešno sezono. Pred poškodbo je dobil prestižni večdnevni dirki Pariz-Nica in po Kataloniji, nato pa še dirko po Italiji, kjer je končal trojček zmag na vseh treh tritedenskih preizkušnjah. Po naporni tekmovalni pomladi in poletju je bil sicer predviden krajši počitek, vendar je poškodba začetek treninga dodatno zamaknila. »Po dolgem in intenzivnem tekmovalnem obdobju je bil počitek po Touru tako ali tako načrtovan. Zaradi poškodbe ključnice se je začetek treninga zamaknil in v prihodnjem obdobju se ...