    Kolesarstvo

    Jonas Vingegaard si na legendarni gori želi naslediti Primoža Rogliča

    Na Vuelti nas ne čaka kraljevska etapa, a vseeno bomo videli najtežji in najslovitejši vzpon na Angliru. Kdo bo kot zmagovalec nasledil Rogliča?
    Primož Roglič je na dirki po Španiji leta 2023 že vedel, da zapušča Vismo Lease a Bike. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Matic Rupnik
    5. 9. 2025 | 08:33
    5. 9. 2025 | 09:40
    3:32
    Na Dirki po Španiji bo na sporedu ena izmed najtežjih etap, ki se bo končala na legendarnem Angliruju. Vzponu, ki s povprečnim naklonom skoraj desetih odstotkov ne dovoli skrivanja. Videli bomo, kateri kolesar je na Vuelti najboljši hribolazec in kdo lahko pozabi na visok skupni rezultat.

    Izraelska ekipa: Ne bomo se umaknili z Vuelte

    Glavna favorita sta trenutno vodilni Danec Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ki na rdeči pentlji še ni pokazal šibkosti, in Portugalec João Almeida (UAE Emirates). Slednji ima veliko slabšo ekipo od danskega asa, saj so pri Emiratih ob odsotnosti Tadeja Pogačarja videti povsem neorganizirani. Juan Ayuso in Jay Vine kapetanu ne pomagata in raje napadata lastne uspehe. Oba sta že pobrala dve etapni zmagi, zanimivo pa bo videti, kako se bosta v gorah podredila Almeidi.

    Na mitskem Angliruju je eden glavnih kandidatov za zmago tudi Avstrijec Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), ki mu tovrstni vzponi precej ustrezajo, omeniti pa gre še Egana Bernala (Ineos Grenadiers), Kolumbijec je vedno dober na dolgih, konstantnih vzponih.

    Med favorite spadajo še Jai Hindley in njegov ekipni kolega pri Red Bull-Bori-Hansgrohe Giulio Pellizzari, Thomas Pidcock (Q36,5), Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) in Giulio Ciccone (Lidl-Trek). V pobegu bi Španci najraje videli Mikela Lando (Soudal Quick-Step) in Pabla Castrilla (Movistar), ki bi lahko osvojila prestižno etapno zmago.

    Vuelta je doslej na Angliruju gostovala devetkrat, prav vsakič pa smo videli izjemne boje najboljših kolesarjev na svetu. Leta 2000 je ob etapni zmagi Gilberta Simonija Španec Roberto Heras tu storil odločilne korake proti svoji prvi skupni zmagi.

    Dve leti kasneje je na istem vzponu v 16. etapi uprizoril epski napad in oblekel majico vodilnega, ki jo je nosil vse do zadnje etape v Madridu. Tam ga je sicer z izjemnim kronometrom slekel Aitor Gonzalez, a Heras je v nadaljevanju dobil tri zaporedne španske pentlje. 

    Edini, ki je na mitskem vzponu slavil dvakrat, je Španec Alberto Contador. Prvič je bil najboljši leta 2008, ko je na vrhu Angliruja oblekel majico vodilnega in jo nosil vse do zaključka v Madridu, drugič pa si je Angliru podredil leta 2017 na svoji zadnji gorski etapi v karieri, ko je legendarni El Pistolero napadel iz pobega ter se tako poslovil v svojem slogu.

    Hugh Carthy je bil najboljši leta 2020. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Hugh Carthy je bil najboljši leta 2020. FOTO: Miguel Riopa/AFP

    Leta 2020 je na Angliruju zmagal Hugh Carthy, Richard Carapaz pa je takrat rdečo majico odvzel Primožu Rogliču. Slovenski šampion je v nadaljevanju rdeče pentlje uspel nadoknaditi zaostanek in drugič v karieri slaviti na španskih cestah.

    Zasavski orel pa je tudi zadnji kolesar, ki se je veselil etapne zmage na legendarnem vzponu. Leta 2023 je na vrh prišel skupaj z Jonasom Vingegaardom, ki se ni boril za zmago in Slovenec se je tako razveselil novega velikega uspeha. Kolesarji bodo tokrat pred prihodom na Angliru morali premagati dva zahtevna vzpona prve kategorije, zato bodo noge pred prihodom že zelo utrujene.

