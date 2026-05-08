Jonas Vingegaard si na prvih etapah Gira barva nohte

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je varno preživel kaotičen zaključek prve etape dirke po Italiji v Burgasu. Danski zvezdnik je prvi favorit za skupno zmago, nase pa kot prvi zvezdnik dirke opozarja tudi pred in po etapah. Pred prvo etapo je nase opozoril z pobarvanim nohtom na rokah.

Kolesarji nizozemske Visme-Lease a Bike so si namreč noht na roki pobarvali na rdeče – ne kot modni dodatek, prav tako niso oboževalci Tomija Megliča in skupne Siddharta. Danec je pokazal podporo dobrodelni akciji ozaveščanja o nasilju ned otroki na Danskem.

»Gre za pomembno pobudo za izboljšanje pogojev otrok na Danskem. Vsak šesti otrok doživlja psihično ali fizično nasilje s strani staršev. Proti temu se želimo boriti,« je pojasnil Jonas Vingegaard. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji sicer velja za umirjenega in družinskega človeka, ki se po dirkah vselej sliši s svojo soprogo Trine, ta pa ga spremlja tudi po vseh največjih kolesarskih preizkušnjah.

Jutri karavano čaka prva nekoliko zahtevnejša etapa s ciljem v Velikem Tarnovek, ko bomo prvič v ospredju videli tudi Vingegaarda.