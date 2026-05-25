Vingegaard namignil, do kdaj namerava dirkati

Z izjemo kolesarskih zanesenjakov, ki jih je pri nas vse več, letošnja dirka po Italiji v Sloveniji ni dvignila veliko prahu, saj ne moremo stiskati pesti za nobenega od rojakov, kar se je zgodilo prvič po letu 2000. So pa Danci navdušeni nad Jonasom Vingegaardom, ki potrjuje odlično formo in bo verjetno spet glavni izzivalec Tadeja Pogačarja na Tour de France.

Devetindvajsetletnik je na dobri poti, da postane šele osmi kolesar z vsemi tremi zmagami na tritedenskih dirkah. Potem ko je osvojil Tour de France v letih 2022 in 2023 ter lani zmagal na Vuelti a Espana, je zdaj v odličnem položaju v rožnati majici vodilnega na Giru, saj ima skoraj dve minuti in pol prednosti pred najbližjim zasledovalcem, pri čemer je do konca ostal še teden dni dirkanja.

Želi si zmagati v rožnatem. FOTO: Luca Bettini/AFP

»Jaz grem iz leta v leto. In če bom v tem še užival, bom še naprej dirkal,« je kapetan ekipe Visma–Lease a Bike dejal med zadnjim dnem počitka na Giru pred napornim zaključnim tednom, ki vključuje tri ciljne vzpone. »Letos je moje osmo leto med profesionalci. Ne predstavljam si, da bi dirkal do 35. leta. Decembra bom star 30 (10. decembra; op. p.), kar pravzaprav ni več tako daleč.«

Najprej pa želi odkljukati še nekaj ciljev. Tako kot njegov veliki tekmec Pogačar je Vingegaard že v začetku leta ciljal na nekaj enotedenskih etapnih dirk, ki jih še ni dobil. Zmagal je na dirkah Pariz–Nica in po Kataloniji ter se tako pridružil prejšnjim uspehom na Tirreno–Adriatico, Dirki po Baskiji in Criteriumu du Dauphine. Še vedno pa ni slavil na Dirki po Romandiji in Dirki po Švici. »Seveda bi bil zame velik cilj, če bi zmagal tukaj na Giru,« je dejal Vingegaard. »A nisem še zmagal niti na vseh enotedenskih etapnih dirkah, kar bi bilo prav tako lepo doseči.«

Ob tem se je tudi pošalil glede ciljev: »Rekel sem, da si želim kupiti steklenico belega vina v vsaki italijanski regiji, ki jo obiščemo, ampak trenutno sem še vedno pri številki 0.«

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar bosta velika tekmeca v Franciji. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Pogačar je prav tako prvič v karieri letos meril na Romandijo in Švico, pri čemer je prvo dobil pred tremi tedni, drugo pa ga čaka prihodnji mesec. Nikoli še ni osvojil Vuelte, kar pomeni, da bi ga Vingegaard lahko prehitel pri popolni zbirki zmag na tritedenskih dirkah.

Danec bo julija poskušal tudi zrušiti Pogačarja s prestola na Touru in verjame, da mu nastop na Giru pri tem pomaga. »Mislim, da mi to lahko pomaga v smislu, da pridem na višjo raven,« je dejal Vingegaard. »V zadnjih letih sem videl, da je bila moja pripravljenost na drugi tritedenski dirki v sezoni dejansko višja kot na prvi. Zato tudi pri Touru upamo na to.«

Pogačar in Vingegaard sta bila na Touru v zadnjih petih izvedbah vsakokrat med prvima dvema. Pogačar je zmagal trikrat in dodal te naslove k svoji prvi zmagi leta 2020, Vingegaard pa je bil najboljši dvakrat. Medtem želi Vingegaard na Giru osvojiti še vsaj eno etapo – trenutno jih ima tri –, tokrat v rožnati majici vodilnega. »Seveda je tudi v tretjem tednu veliko priložnosti,« je dejal. »Rad bi poskusil zmagati etapo v rožnati majici. Zagotovo bomo šli vsaj še po eno etapo.«

Pogačar je na Giru leta 2024 osvojil izjemnih šest etap, ko mu je uspel dvojček Giro–Tour.