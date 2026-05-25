  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Vingegaard namignil, do kdaj namerava dirkati

Jonas Vingegaard želi ta teden zmagati v rožnati majici. Šaljivo o neuresničenih ciljih: Želel sem kupiti vino iz vsake regije, pa sem še vedno pri ničli.
Jonas Vingegaard premočno vodi v Italiji. FOTO: Luca Bettini/AFP
Galerija
Jonas Vingegaard premočno vodi v Italiji. FOTO: Luca Bettini/AFP
P. Z.
25. 5. 2026 | 14:53
25. 5. 2026 | 15:07
4:02
A+A-

Z izjemo kolesarskih zanesenjakov, ki jih je pri nas vse več, letošnja dirka po Italiji v Sloveniji ni dvignila veliko prahu, saj ne moremo stiskati pesti za nobenega od rojakov, kar se je zgodilo prvič po letu 2000. So pa Danci navdušeni nad Jonasom Vingegaardom, ki potrjuje odlično formo in bo verjetno spet glavni izzivalec Tadeja Pogačarja na Tour de France.

Devetindvajsetletnik je na dobri poti, da postane šele osmi kolesar z vsemi tremi zmagami na tritedenskih dirkah. Potem ko je osvojil Tour de France v letih 2022 in 2023 ter lani zmagal na Vuelti a Espana, je zdaj v odličnem položaju v rožnati majici vodilnega na Giru, saj ima skoraj dve minuti in pol prednosti pred najbližjim zasledovalcem, pri čemer je do konca ostal še teden dni dirkanja.

Želi si zmagati v rožnatem. FOTO: Luca Bettini/AFP
Želi si zmagati v rožnatem. FOTO: Luca Bettini/AFP

»Jaz grem iz leta v leto. In če bom v tem še užival, bom še naprej dirkal,« je kapetan ekipe Visma–Lease a Bike dejal med zadnjim dnem počitka na Giru pred napornim zaključnim tednom, ki vključuje tri ciljne vzpone. »Letos je moje osmo leto med profesionalci. Ne predstavljam si, da bi dirkal do 35. leta. Decembra bom star 30 (10. decembra; op. p.), kar pravzaprav ni več tako daleč.«

image_alt
Jonas Vingegaard do zmage in rožnate majice: Ponosen sem na ekipo in nase

Najprej pa želi odkljukati še nekaj ciljev. Tako kot njegov veliki tekmec Pogačar je Vingegaard že v začetku leta ciljal na nekaj enotedenskih etapnih dirk, ki jih še ni dobil. Zmagal je na dirkah Pariz–Nica in po Kataloniji ter se tako pridružil prejšnjim uspehom na Tirreno–Adriatico, Dirki po Baskiji in Criteriumu du Dauphine. Še vedno pa ni slavil na Dirki po Romandiji in Dirki po Švici. »Seveda bi bil zame velik cilj, če bi zmagal tukaj na Giru,« je dejal Vingegaard. »A nisem še zmagal niti na vseh enotedenskih etapnih dirkah, kar bi bilo prav tako lepo doseči.«

image_alt
Tadej Pogačar bo vrhunsko pripravljen za Tour

Ob tem se je tudi pošalil glede ciljev: »Rekel sem, da si želim kupiti steklenico belega vina v vsaki italijanski regiji, ki jo obiščemo, ampak trenutno sem še vedno pri številki 0.«

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar bosta velika tekmeca v Franciji. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar bosta velika tekmeca v Franciji. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Pogačar je prav tako prvič v karieri letos meril na Romandijo in Švico, pri čemer je prvo dobil pred tremi tedni, drugo pa ga čaka prihodnji mesec. Nikoli še ni osvojil Vuelte, kar pomeni, da bi ga Vingegaard lahko prehitel pri popolni zbirki zmag na tritedenskih dirkah.

Danec bo julija poskušal tudi zrušiti Pogačarja s prestola na Touru in verjame, da mu nastop na Giru pri tem pomaga. »Mislim, da mi to lahko pomaga v smislu, da pridem na višjo raven,« je dejal Vingegaard. »V zadnjih letih sem videl, da je bila moja pripravljenost na drugi tritedenski dirki v sezoni dejansko višja kot na prvi. Zato tudi pri Touru upamo na to.«

Pogačar in Vingegaard sta bila na Touru v zadnjih petih izvedbah vsakokrat med prvima dvema. Pogačar je zmagal trikrat in dodal te naslove k svoji prvi zmagi leta 2020, Vingegaard pa je bil najboljši dvakrat. Medtem želi Vingegaard na Giru osvojiti še vsaj eno etapo – trenutno jih ima tri –, tokrat v rožnati majici vodilnega. »Seveda je tudi v tretjem tednu veliko priložnosti,« je dejal. »Rad bi poskusil zmagati etapo v rožnati majici. Zagotovo bomo šli vsaj še po eno etapo.«

Pogačar je na Giru leta 2024 osvojil izjemnih šest etap, ko mu je uspel dvojček Giro–Tour.

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Italiji

Giro postregel s precejšnjim presenečenjem

Na 15. etapi kolesarske dirke po Italiji je bil najhitrejši Norvežan Fredrik Lavik Dversnes.
24. 5. 2026 | 18:24
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro 2026

Varovanec Gorazda Štanglja je izgubil rožnato majico, a se ne predaja

Pred šprinterskim obračunom v Milanu je Afonso Eulalio napovedal, da se v boju za visok skupni seštevek ne predaja. Rožnato majico je zamenjal za belo.
Matic Rupnik 24. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro 2026

Jonas Vingegaard do zmage in rožnate majice: Ponosen sem na ekipo in nase

Danec je napadel v zadnjih petih kilometrih, že prej pa je z ekipo dokončno strl Afonsa Eulalia. Oblekel je rožnato majico, jutri ga čaka lahka etapa.
Matic Rupnik 23. 5. 2026 | 17:06
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro 2026

Hat-trick Astane, oboleli Vingegaard čaka gorsko etapo

Na kolesarski dirki po Italiji so priložnost dobili ubežniki. Jutri je na sporedu zelo zahtevna gorska etapa, na kateri bomo videli razlike med favoriti.
Matic Rupnik 22. 5. 2026 | 17:08
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Tadej Pogačar bo vrhunsko pripravljen za Tour

Tadej Pogačar se na Sierri Nevadi pripravlja za dirko po Franciji, ogledal si je ključne etape. Po dirki po Švici še na Isolo 2000. Komentira Andrej Hauptman.
Miha Hočevar 22. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro d'Italia

Segaert z drznim napadom prelisičil šprinterje

Belgijec Alec Segaert je z drznim samostojnim napadom ukanil šprinterje in slavil prvo zmago na Giru. Eulalio povečal prednost pred Vingegaardom.
21. 5. 2026 | 17:51
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Italiji

Pogačarjev pomočnik pridno zbira zmage na Giru

Na današnji enajsti etapi dirke po Italiji je bil najhitrejši Jhonatan Narvaez iz ekipe UAE Emirates.
20. 5. 2026 | 18:20
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vlada

Znana so imena za tri ključne gospodarske resorje

Na področju financ koalicija napoveduje bolj restriktivno javnofinančno politiko in doslednejše spoštovanje evropskih fiskalnih pravil.
25. 5. 2026 | 09:57
Preberite več
Premium
Nedelo
Pogovor

Žan Papič: Bil sem napol mrtev

Vse, kar javno počne Žan Papič, je prepredeno s humorjem, zasebno pa se že dolga leta spopada s temino bipolarne motnje.
Grega Kališnik 24. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Železnica

Zakaj ne moremo v Benetke z vlakom

Povezave z Italijo so težava, ki je v vseh pogledih v nasprotju z evropsko težnjo po večji povezljivosti.
Borut Tavčar 25. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Kriza

Avtomobilski dobavitelji v rdečih številkah

Evropska industrija je v težavah zaradi cenovnih pritiskov, rasti stroškov in kitajske konkurence.
Nejc Gole 25. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Nastanitve s posebnim šarmom, kjer vas pričaka nepozabna dobrodošlica

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Slovenci živijo v akvariju

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
22. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Na delovnem mestu želijo več druženja in sprostitve

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
Marjana Kristan Fazarinc 22. 5. 2026 | 07:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Kako se bodo gibale cene nepremičnin?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
Preberite več

Več iz teme

Tadej PogačarJonas VingegaardGiroGiro d'ItaliaTour de FranceJumbo Vismadirka po Italiji

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Prehranske smernice

Odhajajoča vlada objavila prehranske smernice

Poslanci NSi so vladi očitali, da smernice odvračajo od uživanja živil živalskega izvora in škodujejo javnemu zdravju.
25. 5. 2026 | 15:34
Preberite več
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Rake

Ena od najlepših turističnih in rekreativnih znamenitosti čaka na sanacijo

Za upravljavska dela v kanalu je pristojen SENG, za zadeve glede gozda družba Slovenski državni gozdovi in Zavod za gozdove, medtem ko je lastnica poti občina.
Anja Intihar 25. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Šesti ETF na Ljubljanski borzi sledi gibanju Varšavske borze

Trgovanja z indeksnimi skladi letos že več kot v celem lanskem letu, največ zanimanja za ETF na Sbitop.
Karel Lipnik 25. 5. 2026 | 15:06
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro d'Italia

Vingegaard namignil, do kdaj namerava dirkati

Jonas Vingegaard želi ta teden zmagati v rožnati majici. Šaljivo o neuresničenih ciljih: Želel sem kupiti vino iz vsake regije, pa sem še vedno pri ničli.
25. 5. 2026 | 14:53
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Cvetenje morja

Morje toplo, a do vzorčenja bakteriologov vstop vanj odsvetujejo

Naravovarstveniki cvetenje morja običajno beležijo šele na vrhuncu kopalne sezone. V zadnjih petih letih se meja vztrajno pomika v pomladne mesece.
25. 5. 2026 | 14:53
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Šesti ETF na Ljubljanski borzi sledi gibanju Varšavske borze

Trgovanja z indeksnimi skladi letos že več kot v celem lanskem letu, največ zanimanja za ETF na Sbitop.
Karel Lipnik 25. 5. 2026 | 15:06
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro d'Italia

Vingegaard namignil, do kdaj namerava dirkati

Jonas Vingegaard želi ta teden zmagati v rožnati majici. Šaljivo o neuresničenih ciljih: Želel sem kupiti vino iz vsake regije, pa sem še vedno pri ničli.
25. 5. 2026 | 14:53
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Cvetenje morja

Morje toplo, a do vzorčenja bakteriologov vstop vanj odsvetujejo

Naravovarstveniki cvetenje morja običajno beležijo šele na vrhuncu kopalne sezone. V zadnjih petih letih se meja vztrajno pomika v pomladne mesece.
25. 5. 2026 | 14:53
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj prehranska industrija postaja strateška panoga prihodnosti

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
2. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Šport  |  Drugo
DOBRODELNOST

Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
1. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Sluh izgubljamo počasi, zato prve znake pogosto preslišimo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

»V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
25. 5. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ko se povežejo ikoničen okus, znana znamka in prepoznaven glas

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo