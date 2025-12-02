Vingegaard razkril, katero dirko si najbolj želi osvojiti

Jonas Vingegaard je v zadnjih letih največji tekmec Tadeja Pogačarja, na Tour de France ga je premagal dvakrat, v letih 2022 in 2023, Pogačar je bil boljši štirikrat, tudi letos. Danski zvezdnik je v intervjuju za Marco med drugim dejal, da če bi moral izbrati eno dirko, na kateri bi zmagal, bi bil to Giro d'Italia. Ta je edina tritedenska dirka, ki je še ni osvojil, potem ko je bil letos najboljši na Vuelti.

Na vprašanje, ali je glede na Pogačarjevo prevlado na Touru razmišljal, da bi se raje osredotočil na dirke, ki jih bo Slovenec izpustil, je Vingegaard odgovoril: »Tour je tako velik. Če imaš najmanjšo možnost za zmago, moraš poskusiti. Težko ga je dobiti, ni pa nemogoče.«

A kako premagati Pogačarja, ki deluje nepremagljiv na Touru? »Veliko se da narediti s strategijo, ampak najbolj pomembne so noge. Takrat moraš biti na vrhuncu. Vedno na koncu Tour dobi najmočnejši,« odgovarja član ekipe Visma–Lease a Bike.

Pogačar in Vingegaard sta dobila zadnjih šest dirk po Franciji. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Pomembno je tudi pivo ali vino s prijatelji

Pogačar je po zadnji zmagi priznal, da je bil povsem izmučen. Je postalo kolesarstvo res tako težko? »Da. Glede na to, kaj se dogaja v zadnjih časih, verjamem, da ne bo več tako dolgih etap kot prej. Veliko je pritiska, veliko podatkov, veliko trenerjev. Zelo je zahtevno. Mislim, da bi se morali več posvečati mentalnemu zdravju. V dirkanju je treba uživati. Ni treba, da si popoln vsak dan. Včasih je lepo popiti kozarec piva ali vina s prijatelji. Tudi to je del življenja,« je med drugim za Marco povedal Vingegaard, ki se z ekipo še ni odločil, na katerih dirkah bo nastopil prihodnje leto.