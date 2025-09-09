Jonas Vingegaard: To se ne bi smelo zgoditi

Kolesarsko dirko po Španiji še naprej močno ovirajo vsakodnevni protesti proti ekipi Israel-Premier Tech, ki vplivajo na celotno glavnino. Organizatorji so zaradi protestov skrajšali tudi šestnajsto etapo, ob prihodu v Galicijo pa so bili razočarani vsi kolesarji z izjemo zmagovalca etape Egana Bernala.

Jonas Vingegaard je uspešno ubranil rdečo majico, a vseeno je bil ob prihodu v cilj kritičen. »Škoda, da se to spet dogaja. Vsakdo ima pravico do protesta, ampak škoda je, da se mora to zgoditi tukaj in na ta način ter da ne moremo normalno končati dirke,« je Danec dejal v intervjuju po dirki.

»To se ne bi smelo zgoditi. Ekipa je danes dobro delala in rad bi v finalu počastil njihovo delo. Škoda, da španski kolesarski navdušenci niso videli razburljivega finala,« je še dodal Vingegaard, ki ima pred jutrišnjo gorsko etapo s ciljem na zahtevnem Alto de El Morrederu 48 sekund naskoka pred Portugalcem Joaom Almeido.

Organizatorji dirke so bili že drugič v enem tednu prisiljeni nevtralizirati zaključek etape. Tokrat ni šlo za hiter mestni zaključek, protestniki so namreč blokirali cesto na ozkem zaključnem vzponu. Za nameček so protesti potekali tik ob ekipnih avtobusih, zato je bil prihod kolesarjev tvegan.

V šestnajsti etapi ni prišlo do padcev ali težav zaradi protestov. A vseeno je danes odstopil Španec Javier Romo, ki je zaradi nespametnega protestnika padel v nedeljski etapi, čeprav ni bil kriv prav ničesar. Jezen je bil tudi šef Visme Lease a Bike Richard Plugge.

»Resnično je žalostno, da je bilo za varnost kolesarjev treba ponovno sprejeti to odločitev. Dokler organizatorji dirke in Mednarodna kolesarska zveza dovolijo, da se Vuelta izvede, predvidevam, da lahko zagotovijo tudi njeno varnost,« je dejal.

»To je že drugič, da so med dirko spremenili traso. Še enkrat želim pozvati javnost, naj se ne vmešava v naše kolesarje in dirko. Hkrati pozivam organizatorje, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da zavarujejo dogodek, da bomo lahko vsi uživali v razburljivem boju v zadnjem tednu Vuelte,« je zaključil Plugge.