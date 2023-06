Jonas Vingegaard v odlični formi pred vrhuncem sezone

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je zmagovalec kriterija po Dofineji. V zadnji etapi od Le Pont-de-Claixa do La Bastille nad Grenoblom (152,8 km) je zasedel drugo mesto in zaostal le za ubežnikom Giuliom Cicconejem (Trek-Segafredo) iz Italije. Lanski zmagovalec dirke po Franciji je pred vrhuncem sezone v sijajni formi. Kljub temu pa mu ni uspel trojček etapnih zmag na 75. kriteriju po Dofineji.

Po četrtkovi in sobotni etapni zmagi je danes v zadnjem delu etape na La Bastille (1,8 km/14,2 %) nekoliko prepozno napadel, s čimer je Ciccone, eden od prvotnih ubežnikov, zadržal 23 sekund naskoka pred Vingegaardom za deseto zmago v karieri. Tretje mesto v etapi je zasedel Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates), ki je prevozil ciljno črto 33 sekund za zmagovalcem. Je pa moštveni kolega slovenskega asa Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates na koncu zasedel drugo mesto v skupnem seštevku. Tretji je bil Avstralec Ben O'Connor (AG2R Citroen), ki je bil danes četrti (+0:49).

Vingegaard je v seštevku osmih etap zanesljivo zmagal in vložil kandidaturo za ubranitev lanskega naslova na Touru. Yatesa je ugnal za 2:23 minute, O'Connorja pa za 2:56.

»Velika zmaga na eni največjih dirk na svetu. Zelo sem vesel in še enkrat je ekipa opravila sijajno delo. Bili smo močni in nikoli nisem bil sam. To je bila popolna predstava ekipe, sam pa sem le še končal njihovo delo,« je v prvi izjavi dejal Vingegaard.

»Lahko sem zadovoljen s celotnim tednom, saj sem v dobri formi. Ekipa je bila sijajna. Nekoliko sem presenečen, da so razlike tako velike, a sem vedel, da sem dobro pripravljen. Zdaj sledi zadnji del priprav na Tour,« je še dodal 26-letni Danec.

Edini slovenski predstavnik na dirki, Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je bil danes 87. z zaostankom 28:23 minute. Mladi sprinter je v skupnem seštevku zasedel 108. mesto (+1:45:20), najboljšo uvrstitev pa zabeležil v tretji etapi, ko je bil v ciljnem sprintu peti. To je tudi njegova najboljša posamična uvrstitev na dirkah svetovne serije.