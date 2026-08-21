Šok v kolesarskem svetu, francoski zvezdnik naj bi končal kariero

Francoski kolesarski zvezdnik Julian Alaphilippe naj bi pri 34 letih sklenil profesionalno kariero. Po poročanju francoskega časnika L'Equipe se je dvakratni svetovni prvak odločil za takojšnjo upokojitev, čeprav ga pogodba s švicarsko ekipo Tudor veže še do konca sezone 2027.

Alaphilippe naj tako letos ne bi več nastopil na nobeni dirki, obenem pa naj bi se odpovedal tudi zadnjemu letu pogodbe. Njegova zadnja dirka bi bila v tem primeru letošnja dirka po Franciji, ki jo je konec julija končal v Parizu. Tudor njegove odločitve za zdaj še ni uradno potrdil.

Da se njegova bogata športna pot približuje koncu, je Francoz nakazal že med Tourom. Po zahtevni 20. etapi na Alpe d'Huez je dejal, da je bila to morda njegova zadnja dirka po Franciji. »Izkoristil sem jo, kolikor sem lahko. Dal sem vse od sebe, čeprav brez večjega uspeha,« je tedaj povedal predstavnikom medijev.

Alaphilippe je bil več kot desetletje eden najbolj prepoznavnih, agresivnih in napadalnih kolesarjev v glavnini. Svetovni prvak je postal v letih 2020 in 2021, na dirki po Franciji pa je dobil šest etap ter rumeno majico vodilnega nosil skupno 18 dni. Trikrat je slavil na Valonski puščici, zmagal pa je tudi na prestižnih enodnevnih klasikah Milano Sanremo in Strade Bianche. V profesionalni karieri je zbral 45 zmag.

Spomnimo se ga tudi zaradi dirke po Franciji 2019, kjer je bil izjemno blizu skupni zmagi na rumeni pentlji, a je zaradi plazov, ki so spremenili potek ene izmed zadnjih gorskih etap.

Najuspešnejša leta je preživel pri ekipi Quick Step, v zadnjem obdobju pri belgijskem moštvu pa so njegove zmage postajale vse redkejše. Pred sezono 2025 se je preselil k Tudorju, kjer so upali, da bo sprememba okolja pomenila nov začetek. Prvo in doslej edino zmago v dresu švicarske ekipe je dosegel lani na VN Quebeca v Kanadi. Tam je premagal tudi Tadeja Pogačarja.

Letošnja sezona je bila za Francoza precej težja. Do odra za zmagovalce ni prišel, več dirk pa je končal predčasno. Kljub temu je julija vztrajal do konca Toura in se pripeljal v Pariz. Če se poročanje francoskih medijev potrdi, je bil prihod v francosko prestolnico tudi zadnji cilj njegove profesionalne kariere.