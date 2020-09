FOTO:Jumbo Visma tekmecem ne pušča niti drobtinic

Privas

Brez milosti do rumene majice

- Nizozemska ekipa Jumbo Visma je bila pred poldrugim letom še tarča ostrih kritik, ko je na lanskem Giru nekajkrat na cedilu pustila. Črno-rumena zasedba pa je letos strah in trepet kolesarske karavane. Na Touru ne prevladuje le zaradi svojega slovenskega kapetana. Izjemnije v 5. etapi pokazal, da je lahko en dan pomočnik, naslednji dan zmagovalec. Tako pa se včeraj ni počutil, ki je zaradi kazni tekmovalne žirije izgubil rumeno majico.Po zmagi v 4. etapi pohvale niso deževale le na Rogličev račun, temveč tudi Van Aertov. Belgijec, eden od najboljših tekmovalcev v ciklokrosu na svetu in specialist za enodnevne preizkušnje, je na ciljnem vzponu na Orcières-Merlette narekoval tako silovit tempo, da so za zrakom hlastali najboljši hribolazci na svetu. Še Roglič je priznal, da so zapekle noge, ko je spredaj vlekel Wout …Svojo izjemno moč je na ogled postavil še danes, ko so se v ospredje postavili najboljši šprinterji na svetu, tudi zmagovalec 3. etapein slovenski adut za hitre zaključke, ki je tokrat zasedel 6. mesto. Nihče ni mogel mimo van Aerta, ki letos zmage niza v podobnem ritmu kot Roglič. Slovenec jih je v 14 štartih slavil šest, Belgijec v 15 tekmovalnih dneh 5. Začel je na prvi pokoronski dirki svetovne serije Strade Bianche, nadaljeval pa na Milano–Sanremo, belgijskem prvenstvu v vožnji na čas, 1. etapi kriterija Dauphiné in zdaj še na Touru, na katerem je že lani slavil podobno zmago. V 10. etapi je ugnal Ewana,in najboljšo šprintersko druščino.Zmaga 25-letnega visokoraslega (187 cm) Flamca ne bo po godu marsikomu v karavani. Ekipa s prvim favoritom za rumeno majico se običajno ne vmešava v šprinterske boje. Pa ne le, ker se »spodobi« drugim ekipam prepustiti »drobtinice«, temveč, ker običajno vse moči usmerja v glavni cilj.Pri Jumbu Vismi se ta čas ne ozirajo na pomisleke, da za postranske uspehe zapravljajo energijo, ki jo bodo morda pogrešali, ko se bo v zadnjem tednu odločalo o zmagovalcu Toura. »V ospredju kolesarimo, ker si želimo čim manj težav. Imamo dovolj močno ekipo, da si to lahko privoščimo. Pobudo prevzamemo, ko mislimo, da je to potrebno in to bomo počeli danes, jutri in vsak dan v naslednjih treh tednih,« je odgovoril športni direktorJumbo Visma ta čas poka od kolesarske moči in samozavesti. Drugi močan psihološki udarec zapored pa je prejel prvi francoski zvezdnik Julian Alaphilippe. Prvega je v zaključku 4. etape, ko je uvidel, da ne more slediti Rogliču in Pogačarju, drugega včeraj, ko tekmovalna žirija ni kazala usmiljenja do njegove rumene majice.Ker je v zadnjih 20 km, ko je to prepovedano, prejel bidon (zgodilo se je 17,1 km pred ciljem) od svoje ekipe, so njegovemu času pribili 20 sekund. S 1. mesta v skupnem seštevku je zdrsnil na 16., rumeno majico je oblekel Britanec, za njim pa sta že Roglič in Pogačar z zaostanki treh in sedmih sekund.Jutri bi lahko eden od njiju oblekel rumeno majico. V 191 km dolgi 6. etapi bo karavana zavila v Centralni Masiv, v zaključku pa kolesarje čaka 26 kilometrov vzpenjanja v treh odsekih. Najprej na prelaz Mourèzes (6 km, povprečni naklon 4,8 odstotka), po kratkem ravninskem odseku sledi vzpon na Lusette (11,7 km, 7,3 %), po kratkem spustu pa bo na vrsti še ciljni vzpon na Mont Aigoual (8,3 km, 4%). K večji bojevitosti bodo kolesarje vzpodbudile odbitne sekunde. Prvi na vrhu prelaza Lusette jih bo prejel 8, v cilju etape pa 10.