Jumbovcem gre Vuelta kot po maslu

V 8. etapi dirke po Španiji so kolesarji Jumbo Visme še enkrat pokazali, da imajo tri ase v rokavu. Iz dneva v dan se odločajo, kdo bo zmagal in kdo bo nosil rdečo majico. Lažje, ravninske in hribovite etape prepuščajo tekmecem kot drobtinice, na gorskih etapah pa pokažejo, da imajo kar tri kandidate za skupno zmago.

Ampak, nekaj vprašanj se še vedno postavlja. Kakšna bo Vuelta po torkovem kronometru, edinem posamičnem na dirki? Kaj se bo zgodilo, če bo Sepp Kuss konkurenčen tudi na kronometru? Delni odgovor daje Primož Roglič skoraj po vsaki etapi; »šel bom in šli bomo dan za dnem, in bodo videli do kam jim bo neslo«. Jim lahko nese do Madrida, kjer bi videli na vseh treh stopničkah kolesarje Jumbo Visme? Vse kaže na to.

Kaj si mislijo tekmeci? Edina, ki sta še korajžna in se še nista predala na glas, sta Juan Ayuso in Remco Evenepoel. Remcu še verjamemo, Juanu pa malce manj glede na to, kako je bil včeraj na zadnjem klancu vseskozi na »elastiki«. Vseeno je končal kot tretji, vendar, če bi bil cilj na vrhu klanca, bi bil danes malce nižje v skupnem seštevku.

Primož Roglič je videti odlično, celo obe roki je dvignil ob zmagi, kar je letos zanj malce čudno. Vesel je bil etapne zmage na Vuelti, v cilju je žarel od sreče, komaj čaka nadaljevanje dirke. Jonas Vingegaard, njegov klubski kolega, pa modro molči. Kot bi čakal svoj trenutek oziroma svoj odsek kilometrov, na katerem bi pokazal, da ni prišel pomagati temveč zmagati. Dvojček Tour – Vuelta je nazadnje osvojil Chris Froome leta 2017. Zakaj ga Vingegaard ne bi ponovil letos? Bo ponovil vesoljski kronometer s Toura v torek? Še eno vprašanje, na katero komaj čakamo odgovor.

Sepp Kuss je letos dirkal na Giru, Touru in zdaj nosi majico vodilnega na Vuelti. FOTO: Jose Jordan Afp

Današnja, 9. etapa etapa je na papirju hribovska, za nas je prava gorska, z nekaj metri manj od 3000 višinskih metrov. Cilj je na vrhu klanca prve težavnostne kategorije, jutri je prvi prosti dan. Nihče ne bo varčeval z močmi, razen Filippa Ganne, ki je na Vuelto prišel zmagati na torkovem kronometru. Favoriti za skupno zmago bodo jutri hoteli pridobiti vsaj nekaj sekund pred najbolj nevarnimi tekmeci. Zagotovo ne bodo varčevali z močmi za torkovo posamično vožnjo.

Deveta etapa se začne v Cartageni na sredozemski obali, konča pa po 184-kilometrih na Caravacu de la Cruz. Cilni vzpon je dolg 8 kilometrov, povprečni naklon pa je 5,4- odstoten. Vmes se dvigne tudi do 20 odstotkov, na zadnjem kilometru pa je 10-odstoten klanec. Prvi del etape je ravninski, potem pa se po eni uri dirkanja začne vzpenjati. Prvi kategorizirani klanec Puerto Casas de Marina la Pardiz je dolg 11,5 kilometra, povprečen naklon je 4,9-odstoten. Potem sledi valovita cesta, posuta z nekategoriziranimi klanci vse do zadnjega ciljnega vzpona.

Primož Roglič bi rad četrtič zmagal na Vuelti. FOTO: Jose Jordan Afp

Prva deseterica v skupnem seštevku po 8. etapi:

1. Sepp Kuss (Jumbo Visma)

2. Lenny Martinez (Groupama FDJ) + 0:43

3. Marc Soler (Movistar) + 1.00

4. Wout Poels (Bahrain Victorious) + 2:05

5. Mikel Landa (Bahrain Victorious) + 2:29

6. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) + 2:31

7. Primož Roglič (Jumbo Visma) + 2:38

8. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) + 2:42

9. Enric Mas (Movistar) -

10. Juan Ayuso (UAE) + 2:52

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri