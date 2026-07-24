Junak na Touru zaradi neprevidnega gledalca skoraj ostal brez zmage

Na 18. etapi dirke po Franciji je bil Richard Carapaz na poti do prestižne etapne zmage le nekaj centimetrov oddaljen od padca. Neprevidni gledalec je med spremljanjem televizijske kamere stopil preblizu cestišča in skoraj zaprl pot Ekvadorcu, ki je ravno napadal iz ubežne skupine.

Kolesar ekipe EF Education EasyPost se je trčenju izognil z bliskovitim manevrom, ob tem pa zmajal z glavo proti navijaču, ki sploh ni spremljal dogajanja na cesti. Posnetek nevarnega trenutka je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in znova odprl razpravo o varnosti kolesarjev ter obnašanju gledalcev ob trasi Toura, ki bi vse naredili za nekaj trenutkov televizijske slave, pozabljajo pa na varnost tekmovalcev.

Dogodek na srečo ni vplival na razplet etape. Carapaz je pozneje napadel na zadnjem vzponu in se odpeljal do svoje devete etapne zmage na tritedenskih dirkah ter prve na letošnjem Touru. Še pred etapnim uspehom ga je spodbujal tudi Tadej Pogačar, ki je bil »krivec«, da Ekvadorec do zmage na tej dirki po Franciji ni prišel že prej.

Z etapnim uspehom je Carapaz dobil obliž na rane letošnje sezone, tik pred začetkom je namreč zaradi poškodbe ostal brez nastopa na dirki po Italiji, spomladansko formo pa zdaj unovčuje v Franciji.