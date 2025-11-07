Kaj bi Pogačarja privabilo v Srbijo? Sarma!

Ob koncu tekmovalne sezone Tadej Pogačar še ne more na dopust, najprej je čas za nekaj sponzorskih obveznosti. Ena od njih je bila sponzorska vožnja s Continentalom, ki ekipi UAE Emirates zagotavlja vrhunske plašče, udeležil se jo je tudi srbski spletni ustvarjalec Radovan Kovač.

Govoril je s Pogijem in Andrejem Hauptmanom, med sproščeno vožnjo in po njej sta analizirala Pogačarjevo kolo in načela nekaj zanimivih tem, najbolj zanimivi pa so bili odgovori Pogačarja v zvezi s Srbijo. Na vprašanje, če bo kmalu prišel na obisk, je najprej neodločno odgovoril: »Hm, mogoče, mogoče bi prišel na čevapčiče.«

Ob omembi hrane je Kovač zastrigel z ušesi in ponudil še sarmo. »Ohoho, na sarmo pa bi z veseljem prišel,« je zbrane z odzivom nasmejal najboljši kolesar sveta. Tudi Pogačar več kot očitno ni imun na čare balkanske kuhinje.