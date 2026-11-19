Po mesecih ugibanj je jasno, da bo Primož Roglič kariero nadaljeval v ekipi NSA. »Ugibalo se je že o skoraj vseh ekipah svetovne serije in tudi o nekaterih ekipah nižjega ranga. NSA ni bil ravno v ospredju teh govoric,« je v Delovem studiu v pogovoru z Nejcem Grilcem povedal Miha Hočevar. Ekipa s švicarsko licenco in sedežem v Barceloni je bila dejavna na prestopnem trgu. Ob Rogliču sta med okrepitvami tudi Richard Carapaz in Santiago Buitrago. Kako bodo razdelili vloge na tritedenskih dirkah? »Zdaj je vprašanje, kako te fante sestaviti v složno ekipo. Predvidevam, da so vsi, ki so prišli v tem prestopnem roku, prišli z računico, da bodo dirkali zase,« je ocenil Hočevar. Več o Rogličevih načrtih bo znano 25. novembra, ko bo imela ekipa medijski dan v Španiji. Hočevar pričakuje, da bo ...