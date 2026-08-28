Kako na dirki po Španiji spi Tadej Pogačar? Veliko in hladno

Na tritedenski dirki je dobra regeneracija glavni adut kolesarjev, pri tem pa vsaka malenkost lahko prinese ključno prednost. Prav regeneracija je ena od supermoči Tadeja Pogačarja, v moštvu UAE Emirates pa tudi na tem področju delajo vse, da bi kolesarjem omogočili čim več udobja, ko se vsak dan selijo iz hotelske sobe v hotelsko sobo. V prvem tednu na Vuelti je Pogačar tako v povprečju spal več kot 9 ur in pol na noč, užival je pri nizkih temperaturah. Meritve opravlja podjetje Eight Sleep, ki sodeluje z ekipo Emiratov. Eight Sleep je pametna prevleka za vzmetnico, katere glavna naloga je, da med spanjem uravnava temperaturo postelje. Skozi sistem drobnih kanalov v prevleki kroži voda, ki jo naprava ob postelji segreva ali hladi. Pri zakonski postelji lahko temperaturo za vsako stran ...