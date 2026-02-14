Kandidatura za Tour je odprto tekmovanje

Slovenija je te dni v središču dogajanja, ko gre za organizacijo velikih kolesarskih dirk. Včeraj se je v Sloveniji mudil predsednik Evropske kolesarske zveze (UEC) Enrico Della Casa, ki je bil po sestanku z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom ter novim predsednikom kolesarske zveze Slovenije Andražem Vehovarjem lahko pomirjen, da je v pripravah na oktobrsko evropsko prvenstvo na naših cestah vse pod nadzorom. Kot kaže, je bolj negotova usoda slovenskega štarta Toura.

»Ponovno bom v stikih s francoskim veleposlanikom v Ljubljani in z ljudmi iz vaše vlade,« nam je ob koncu dirke po Omanu zaupal Pierre-Yves Thouault, drugi človek kolesarskega oddelka agencije Amaury Sport Organisation (ASO), ki ga vodi direktor Toura Christian Prudhomme.