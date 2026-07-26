Kanibal o Pogačarju: To ni noro, njemu lahko uspe

Še pred potrditvijo pete skupne zmage na dirki po Franciji je Eddy Merckx v pogovoru za Gazzetto dello Sport slovenskemu asu namenil izjemno priznanje. Po njegovem mnenju je Tadej Pogačar edini kolesar, ki bi lahko v isti sezoni osvojil Giro, Tour in Vuelto. »To niti ni tako nora ideja. Če komu lahko uspe, lahko uspe njemu,« je dejal 81-letni Belgijec, ki je tudi sam osvojil pet Tourov, pet Girov in eno Vuelto. Dodal je, da je koledar takšen podvig sicer omogoča: »Giro je maja, nato sta vmes dva meseca za priprave na Tour, po njem pa je še dovolj časa za pripravo na Vuelto.«

Merckx poudarja, da bi moral Pogačar ostati zdrav in imeti ob sebi izjemno močno ekipo. »Če nimaš zdravstvenih težav, lahko ohranjaš dobro formo. Pomembno pa je tudi, da se ekipa izogne nepotrebnemu razmetavanju energije v navidez enostavnih etapah.«

Eddy Merckx ne skopari s pohvalami na račun slovenskega zvezdnika. Foto John Thys/AFP

Belgijec meni, da na letošnjem Touru Pogačar ni imel pravega tekmeca. »Po vsej verjetnosti letos res ni imel dostojnih tekmecev. Morda bi lahko bil med njimi Jonas Vingegaard, a je imel veliko smole. Poleg tega je že v prvi pravi gorski etapi odpadel in ni mogel slediti Pogačarjevemu ritmu.«

Ob tem razume, zakaj so si navijači želeli bolj napetega boja, ne razume pa kritik na račun Slovenca. »Ljudje imajo radi šov in velike dvoboje. Toda ko Pogačar napade, preprosto prevladuje in nima pravega tekmeca, zato zmanjka nekaj drame.« Merckx je potegnil vzporednico tudi s svojo kariero. Spomnil je, da je bil tudi sam pogosto tarča neodobravanja, ko je premagoval francoska junaka Jacquesa Anquetila in Raymonda Poulidorja. Po njegovem mnenju Francozi zdaj podobna pričakovanja polagajo v komaj 19-letnega Paula Seixasa, ki pa ga ne bi smeli prehitro obremenjevati.

»Seixas je zelo mlad in morali bi ga razvijati brez pravega pritiska. Je velik talent, a ne smemo pozabiti, da je Pogačar star šele 27 let in je iz leta v leto popolnejši ter močnejši. Takšno raven je trenutno skoraj nemogoče doseči.«

Dotaknil se je tudi rojaka Remca Evenepoela, ki ga vidi kot najboljšega zasledovalca, a dvomi, da bo lahko na dolgih vzponih ogrozil Slovenca. »Remco je najboljši med normalnimi kolesarji. Je najboljši na svetu v vožnji na čas, ne vem pa, ali bo lahko kdaj držal stik z najboljšo Pogačarjevo različico na vzponih.«