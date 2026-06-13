Slovenski kanuisti brez odličij v Augsburgu

Slovenski kanuisti in kanuistke v finalu tretje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v nemškem Augsburgu niso posegli po odru za zmagovalce. Oba pred tekmo vodilna skupnem seštevku Eva Alina in Žiga Lin Hočevar v finalu nista najbolje opravila s progo in zaostala za najboljšimi.

Eva Alina Hočevar, ki je v Augsburg prišla kot vodilna v seštevku kanuja po drugem mestu v Tacnu in četrtem v Pragi, je v kvalifikacijah z dvema kazenskima sekundama zasedla četrto mesto. V finalu se ji je nastop povsem ponesrečil, že po prvih vratcih je prevrnila čoln. S štirimi sekundami pribitka in zaostankom 24,98 sekunde je bila 11.

Bolje se je v finalu odrezala druga slovenska finalistka Lea Novak. Ta je finale za las ujela z 12. mestom in se prva pognala na progo. Na koncu je z zaostankom 4,28 sekunde osvojila sedmo mesto. V kvalifikacijah je bila 23. Alja Kozorog. V ženskem finalu je slavila Avstralka Jessica Fox pred Španko Nurio Vilarrubla in Čehinjo Martino Satkovo. Slednja je s tem prevzela vodstvo v skupnem seštevku pokala, kjer ima zdaj štiri točke prednosti pred Hočevar (137-133).

Evi Alini Hočevar se nastop danes ni posrečil. FOTO: Nina Jelenc/KZS

Sledil je moški finale, kjer je Žiga Lin Hočevar po tretjem mestu v kvalifikacijah lovil nove stopničke, potem ko je dobil domačo tekmo v Tacnu, četrti je bil v kanuju v Pragi. V finalu njegova vožnja ni bila tako tekoča, še z dvema kazenskima sekundama je bil na koncu sedmi, za zmagovalcem Italijanom Raffaellom Ivaldijem je zaostal 3,15 sekunde.

Ivaldi je za vsega sedem stotink sekunde prehitel Britanca Adama Burgessa, tretji je bil Slovak Matej Benuš. Je pa Hočevar ostal na prvem mestu v seštevku pokala, kjer je drugi zdaj Burgess, tretji pa še en Slovenec Luka Božič. Slednji danes sicer ni prišel do finala, v kvalifikacijah je s pribitkom dveh kazenskih sekund osvojil 20. mesto. V finalu je od Slovencev veslal še Benjamin Savšek, ki je bil v kvalifikacijah 11. A v finalu ni pravilno prevozil dveh vratc in s 100 kazenskimi sekundami pristal na 12. mestu.

V nedeljo bodo v Augsburgu še boji v kajakaškem krosu, od Slovencev so za nastope prijavljeni Lea Novak, Naja Pinterič, Eva Alina Hočevar, Jakob Šavli in Žiga Lin Hočevar. Že v petek so svoje naloge v slalomu opravili kajakašice in kajakaši. Od Slovencev sta se v finale prebila le zmagovalka iz Tacna Eva Alina Hočevar, ki je bila osma, in Peter Kauzer, ki je bil 11.